תת-אלוף רוזיטל אביב נכנסה לתפקידה כיועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, במקומה של תת-אלוף אלה שדו שטכמן שסיימה כהונה בת ארבע שנים.

מעמד החילופים התקיים במחנה רבין (הקריה) בראשות ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר כליפא, ובהשתתפות מפקדים בכירים, חיילים, משפחות ומוזמנים נוספים.

אלוף דדו בר כליפא אמר בטקס, "אלה היקרה, בתום פרק ארוך ועוצמתי ובדרך אל הפרק החדש המרגש והמשמעותי, כל שאבקש זה לומר תודה רבה מעומק הלב ולהביע את הערכתי. לאורך כהונתך פעלת בנחישות, פרצת גבולות, ערערת מוסכמות והנעת תהליכים רבים עתירי השפעה ומשמעות. לרוזיטל שמצטרפת אלינו, ברוכה הבאה ותודה שבאת. את מביאה עמך סל כלים, מקצוענות, אהבת אדם, משימתיות ויכולת ליצור חיבורים משמעותיים, הצלחה רבה".

תא"ל אלה שדו שטכמן, שסיכמה ארבע שנות כהונה, אמרה, "היום אני מסכמת ארבע שנים בתפקיד יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, מתוכן כמעט שנתיים במלחמה. המלחמה לא השאירה מקום לספק - האתגרים המבצעיים מחייבים אותנו למצות את היכולות של כל חייל וחיילת. המפגש היומיומי עם המציאות הזו הוביל אותי להבנה שההשתנות היא מנוע הצמיחה שלנו ושאת השיח על מגבלות יש להחליף בשיח של הזדמנויות. כשאני מסתכלת על התהליכים שצה"ל עובר בחתירתו ליצור ארגון שוויוני ומכבד אני מתמלאת גאווה".

היועצת הנכנסת, תא"ל רוזיטל אביב, אמרה בדבריה, "מלחמת 'חרבות ברזל' מציבה בפנינו מראה חדה וברורה: האיומים שגברו, הקצב שהתעצם והחוסן הלאומי שנמדד לא רק בעוצמת האש אלא גם בעוצמת האנשים ונשים בכלל המערכים. תפקיד יוהל"ם אינו סיסמא ואינו קישוט. הוא מצפן, הוא מבטיח שהמערכת תראה כל חיילת וחייל ותחבר אותם למשימה, בלי להותיר יכולת לא מוצה. אלה, זוהי הזדמנות להודות לך על הובלת יחידת יוהל"ם להישגים חשובים ועל חפיפה מלמדת. כל דלת שנפתחת למישהי - מרחיבה את החדר לכולנו".