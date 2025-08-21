הסרטון שפרסם מתפ"ש דובר צה"ל

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (ה') סרטון בחשבון ה-X הרשמי של היחידה בשפה האנגלית, המיועד לקהילה הבינלאומית.

הסרטון כולל תיעודים מהרשתות החברתיות מרחבי רצועת עזה המציגים שווקים מלאים ומזון זמין לתושבים.

הסרטון פורסם על רקע דיווחים והצהרות מצד האו"ם וארגונים בינלאומיים נוספים בעת האחרונה, הטוענים לרעב ברצועת עזה. במשרד הביטחון מייחסים את הפרסומים ל"קמפיין ההרעבה" שמנהל חמאס.

אלוף עליאן התייחס לנושא ואמר, "על רקע קמפיין ההרעבה השקרי שמוביל חמאס, מצער וחמור לראות כיצד האו"ם וארגונים בינלאומיים נוספים ממשיכים להפיץ דיווחים לא מבוססים על רעב בעזה. בזמן שישראל פועלת כדי לאפשר הכנסת כמויות אדירות של מזון, תרופות וסיוע הומניטרי לרצועה, בוחרים ארגוני הסיוע להדהד את התעמולה של ארגון טרור שמנצל את האוכלוסייה כמגן אנושי על מנת להבטיח את הישרדותו".

בהמשך דבריו הוסיף עליאן, "במקום לצאת בהצהרות ולהוציא דוחות פוליטיים ומסולפים, על האו"ם והארגונים הבינלאומיים להפנות את מאמציהם לסיוע ממשי לתושבים, ולא להיגרר אחרי נרטיבים כוזבים שמסייע לטרור".

לסיום קרא "לאו"ם ולארגונים לפעול ביושרה מקצועית ולשתף פעולה עם ישראל ועם גורמים בינלאומיים נוספים כדי לוודא שהסיוע מגיע לתושבים - לא לידי חמאס".