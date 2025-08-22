את הרעיון לקיים מופע מוזיקאלי ענק לסיום חופשת הקיץ קיבל ראש מועצת בית אל, שי אלון, מאירוע הקיץ הגדול בגוש קטיף, ומזה שנים הפך גם האירוע בבית אל למסורת שאליה מתקבצים משתתפים מכל רחבי הארץ.

האירוע המרכזי יתקיים אמנם ביום רביעי (27.8) אך הוא יחתום הפנינג משפחות שיתקיים לאורך השבוע כולו, מספר אלון לערוץ 7. "חלק מאירועי סיום הקיץ הוא המופע המרכזי. בית אל פותחת את ליבה ושעריה לכל תושבי מדינת ישראל ואכן מגיעים מכל רחבי הארץ למה שהפך לסוג של פסטיבל".

בדבריו מקפיד שי אלון להדגיש את התקווה לשיבה לגוש קטיף, מקור ההשראה למופע שהוא מוביל במועצה. השנה יארח אברהם פריד במופע המרכזי את בניה ברבי.

על פריד, שזו לא הפעם הראשונה או השנייה שהוא מופיע בבית אל, אומר שי אלון כי בכל הופעה ממלא פריד 2500-3000 מקומות, "לא נס ליחו לא כהו עיניו וקולו. הוא אדם מאוד מיוחד עם הרבה יראת שמים והשירה שלו נוגעת בציבורים רחבים. הוא יודע לארח וכל מי שעלה אתו לבמה קיבל ממנו את המקום הראוי לו, הוא הפך לפס הקול של מדינת ישראל".

"האווירה מאוד רוחנית, מאוד מרוממת. זה לא עוד פסטיבל או קונצרט, זה משהו אחר, זה ביחד, הרבה ריקודים והרבה שמחה. אנשים לא נשארים יושבים על הכיסאות", אומר שי אלון המספר על ההתרגשות שעברה באברהם פריד כאשר ביקר לפני מספר שנים באתר חלום יעקב, האתר המשקיף על בתי המועצה, האתר בו החל החלום הגדול של עם ישראל. בביקור אחר הגיע פריד גם למתחם מטווחי הצבא הסמוכים לישוב, וגם שם התרגש, הפעם לפגוש את החיילים. "הוא התחבר", אומר אלון ומציין את שיתוף הפעולה המיוחד שנוצר בין פריד לקהל שלא בא רק לשמוע את השירים אלא לקחת חלק פעיל בשירה ובריקודים, מה שמקבל משנה תוקף ומשנה חשיבות בתקופה זו של מלחמה

"אנחנו צריכים הרבה שמחה והרבה כוחות בעם ישראל, והשירה היא מנוע מאוד חזק, בעיקר כשיש בה את הצדדים הרוחניים שמביאים למקומות מאוד גבוהים", הוא אומר ומציין את הצורך הגדול בשמחה דווקא בתקופה בה התקשורת וההפגנות מקרינות את ההיפך, את מה שעם ישראל לא זקוק לו לעת הזו.

ומה באשר לבית אל ועתידה? שי אלון מספר על תכניות להרחבה משמעותית של המועצה עם בנייה של עוד ועוד רבי קומות, מהלך שהוחל כבר בשנים האחרונות. תקוותו היא להפוך את בית אל לבירת בנימין עם תנופת בנייה של אלפי יחידות דיור בשנים הבאות, לצד הרחבת מערכת הכבישים סביב הישוב, ובהקשר זה מודה שי אלון גם לשרת התחבורה, מירי רגב, וגם לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', "אנשים נפלאים", כלשונו.

לכך הוא מוסיף את חשיבות הקשר ההדוק בין ממשלת ימין לממשל רפובליקני אוהד. "אסור להפיל את זה", הוא רומז לאיומי הפלת הממשלה, גם אם יש לכך סיבות טובות. "צריך לקחת בחשבון שאנחנו יכולים להפסיד הרבה מאוד מזה. כל דקה שהממשל הנוכחי עובד אנחנו לא מפסיקים להתרגש כשאנחנו נוסעים בכבישים ורואים את הבאגרים מרחיבים את הכבישים כדי לקלוט כאן עוד אלפי תושבים חדשים".

