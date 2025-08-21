השדרנית רינה מצליח מתחה היום (חמישי) ביקורת על מי שתוקפים את חברי פורום תקווה, שלדבריה אינם זוכים ליחס הוגן רק משום שהם מביעים עמדה שונה ביחס לשחרור החטופים.

בשידור בכאן רשת ב אמרה מצליח, "אני מקבלת תגובות, 'איך נתנו לאח של עמרי מירן לדבר, לבועז, הוא לא מייצג את רוב משפחות החטופים, אם לא הרוב'. אני משתגעת מזה, איך אנשים לא מסוגלים לשמוע דעה של מישהו שהם לא מסכימים איתו. אני באמת מתפוצצת מזה".

היא הוסיפה כי לדעתה התקשורת דווקא מעניקה ייצוג רחב למשפחות התומכות בעסקה לשחרור החטופים, ואילו פורום תקווה אינו מקבל חשיפה מוגזמת כפי שטענו ברשת.

"אין סיבה שלקבוצה הזאת, גם אם היא קטנה, אני לא חושבת שהיא מקבלת ייצוג מוקצן בתקשורת. אבל כשכבר מדבר אח של חטוף, שגם דואג לאח שלו אבל גם חושב שהדרך להביא את אח שלו הביתה היא אחרת, אין את הסבלנות לשמוע את זה".

מצליח סיכמה, "אין את הסובלנות להקשיב ולהגיד, סבבה, אני לא מסכים איתך, אבל מותר לך להגיד את דעתך. הוא התבטא בצורה הכי מכובדת שיש, הוא בחור שאפשר לנהל איתו שיחה, ואני לא מבינה למה אי אפשר לכבד דעה אחרת. זה משקף גם אווירה כזאת, שכאילו מי שלא חושב כמוני הוא לא שווה".