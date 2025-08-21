רחל גולדברג, אלמנתו של סרן במיל' הרב אבי גולדברג ז"ל שנפל בקרב בלבנון, התארסה הערב (חמישי) עם עמינדב רוטנברג.

סרן במיל' הרב אבי ז"ל, ששימש כרב בית הספר הימלפרב, נפל לפני כעשרה חודשים בעת ששירת כרב צבאי בגדוד 8207 בחטיבת 'אלון' (228).

עמינדב רוטנברג, עמו התארסה הערב רחל, שימש כמחנך ורכז בבית הספר הימלפרב ואף מילא השנה את תפקיד מנהל התיכון המחליף, באותו מוסד שבו הרב אבי שימש כרב.

עמינדב הוא אלמן של נועה ע"ה, שנפטרה לפני מספר שנים ממחלת הסרטן. יש לו שלושה ילדים, הצעיר שבהם בן 21. לרחל שמונה ילדים, כאשר בנה הבכור בן 21.

השניים כתבו הערב: בהתרגשות גדולה ובשמחה רבה אנו רוצים לשתף בבחירתנו להקים בית חדש. יפרשו נֹעָהלֶ'ה ע"ה ואבי הי"ד חופת רחמים ושלום ממרומים, וינחה ה' אותנו בדרך הטובה, לנו ולילדינו. בהודיה מעומק הלב, ובתפילה לבשורות טובות לכל עם ישראל!".

עמינדב כתב בעבר הספד בערוץ 7 על הרב אבי אותו הכיר: "כחברים לעבודה החינוכית זכינו להתרשם מעוצמותיו והתמסרותו האין-סופית לכל משימה ויוזמה שרק יכול היה להעלות על דעתו בין כתלי הימלפרב, כרב, כמחנך, כנגן, כרכז מעורבות אישית, כחבר ועד מורים, ועוד ועוד".

עוד כתב לאחר נפילתו של הרב אבי: "דומני שכל מי שהאזין, קרא או צפה בסיפורים הרבים המתגלגלים להם עתה על פועלו הבלתי -נתפס של הרב אבי בעצמו ויחד עם רעייתו - יכול לעמוד במעט על היקפה של האבדה העצומה בהליכתו מעמנו, ורחל - יודעת ומבינה טוב מכולנו".