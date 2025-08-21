כחלק מההיערכות לכיבוש העיר עזה, ישראל החלה בתיקון שני קווי מים ישירים מישראל לדרום הרצועה.

המהלך נעשה באישור הדרג המדיני, כך פורסם הערב (חמישי) בכאן חדשות.

שני הקווים החדשים, שיעברו בבני סוהילה ובבירכת סעיד שבמחנות המרכז, צפויים להגדיל את היקף אספקת המים בדרום הרצועה.

הקווים יצטרפו לקו מים שנבנה לאחרונה על ידי איחוד האמירויות ממצרים. עד כה, רוב המים בדרום הגיעו מבארות וממתקן התפלה אליו ישראל מעבירה חשמל ישירות.

במסגרת השלב הראשון במבצע מרכבות גדעון ב', מתכננת ישראל לפנות יותר מ-800 אלף עזתים למתחמים הומניטריים בדרום הרצועה.

על פי ההערכות, התשתיות החדשות בדרום הרצועה יהיו מוכנות בתוך כשלושה שבועות, מועד בו צפוי להתחיל פינוי האוכלוסייה אם לא תחול התקדמות בסוגיית החטופים.