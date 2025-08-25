פעוט בן 3 מהר גילה נהרג בצהריים (שני) אחרי שככל הנראה נפגע מפסנתר שנפל עליו.

לפי דיווח של מד"א, הוא פונה עם חבלות בחזה ובבטן תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

הפרמדיקית מד"א טל רביבו סיפרה: "חברנו לילד שנפצע קשה מאוד, לאחר שנפגע מפסנתר כבד שנפל עליו. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה משמעותית בחזה ובבטן שלו.

תוך המשך הפינוי לבית החולים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי לכאב, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש". בבית החולים נקבע מותו.

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות האירוע הקשה.