אולפנה חדשה נחנכה בימים אלה בעיר יבנה, ומהווה בשורה חשובה למערכת החינוך הדתי-לאומי המקומית.

המוסד הוקם ביוזמת עיריית יבנה, בשיתוף פעולה עם רשת אורט, ומצטרף לשורת מוסדות חינוך חדשים ואיכותיים שנבנו בעיר בשנים האחרונות.

המבנה החדש ממוקם ברחוב ז'בוטינסקי בעיר, כולל כיתות חדישות, מעבדות מדע וטכנולוגיה, ספרייה מרווחת וחללים ייעודיים לפעילות ערכית וחברתית. בשנת הלימודים הקרובה ילמדו באולפנה למעלה מ-400 תלמידות.

האולפנה החדשה מחליפה את המבנה הישן שבו פעל המוסד במשך שנים רבות, ומצטרפת לשורת מוסדות חינוך איכותיים שהוקמו בעיר בשנים האחרונות.

מנהלת האולפנה, יפית גבאי, בירכה על פתיחת המוסד ואמרה, "זכינו לבית חינוכי שמחבר בין מצוינות לימודית לאורח חיים דתי-תורני. תלמידות האולפנה יגדלו כאן כמצטיינות בלימודים, כבנות ערכים, אהבת תורה וארץ, ותרומה לחברה הישראלית".

ראש העיר רועי גבאי הוסיף, "האולפנה החדשה היא בשורה של ממש לציבור הדתי-לאומי ביבנה. זהו צעד נוסף בחזון שלנו לחזק את החמ"ד בעיר ולהעניק לבנותינו את התנאים הטובים ביותר לצמוח, להנהיג ולהשפיע. אני גאה במערכת החינוך היבנאית ובצוותי ההוראה המעולים ומודה לכל השותפים".