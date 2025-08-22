בכנס ועידת בני הישיבות החרדים שנערך לאחרונה, נשא דברים הרב יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי.

במהלך נאומו התייחס הרב עמית בחריפות לשאלה הלכתית שהובאה בכתביו של הרב שלמה אבינר, בה נדונה חשיבות הלאום על פי התורה תוך ציטוט מדברי הרב צבי יהודה קוק.

הרב עמית סיפר כי קיבל חוברת שפרסם הרב אבינר בנושא "בניין האומה באהבת חינם", וטען כי בין הדברים יש "הרבה שנאת חרדים בתוך האהבת חינם הזו".

מדובר בהתייחסות של הרב אבינר לשאלה אם לשלוח ילד לקיבוץ הדתי או לבית ספר חב"די, והעדיף את הקיבוץ הדתי על פני המסגרת החרדית.

הרב עמית ציין את דברי הרב אבינר המיוחסים לרב צבי יהודה קוק, עמדה שלפיה למרות שבבתי ספר חרדיים מחנכים יותר לתורה ולמצוות, הרי שיש פגם ביחס למדינה ולרבנות הראשית ולכן יש להעדיף מוסד ממלכתי דתי. הרב עמית הדגיש כי מדובר בגישה המעדיפה את "הסוס הלאומי" גם במחיר של פגיעה בהלכה.

"יעברו על הלכות בשבת, יעברו על בורר, מחלליה מות יומת, זה רק חסרון ולא מום, עדיפות מוחלטת לסוס הלאומי", אמר הרב עמית. לדבריו, "פירוש הדבר - יהדות רפורמית, לקחו את הלאום ועשו ממנו חלק מהדת שלהם, זה דבר נורא ואיום".

הרב עמית, בוגר מדרשית נועם, התחרד בצעירותו והקים בקריית מלאכי ישיבה שהפכה במהלך השנים עשרות תלמידים מהציונות הדתית לחרדים.