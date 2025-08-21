חברת התעופה הסקנדינבית SAS מסרה היום (חמישי) כי תחזור להפעיל טיסות לישראל לאחר שנים של הפסקה. מסוף אוקטובר יפעל קו קבוע בין קופנהגן לתל אביב, ובמסגרתו יתקיימו שלוש טיסות שבועיות.

החברה, המוגדרת כחברת הדגל של שלוש מדינות סקנדינביה - דנמרק, נורווגיה ושוודיה - מפעילה טיסות ליותר מ-125 יעדים ברחבי העולם, עם מרכזי פעילות מרכזיים בקופנהגן, אוסלו וסטוקהולם.

מאז 2016 לא פעלה החברה בישראל, וכעת היא תשוב לשוק המקומי לאחר הפסקה ממושכת.

חזרת הקו עשויה ליצור תחרות מחודשת בקווים לצפון אירופה. כרטיס הלוך ושוב בחודש אוקטובר בקו החדש מתל אביב לקופנהגן יעלה בערך 312 יורו, כולל תיק גב.

חברות תעופה זרות נוספות כבר חידשו את טיסותיהן לישראל מאז תום הלחימה עם איראן.

קבוצת לופטהנזה, הכוללת את החברות לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורוווינגס, מפעילה שוב טיסות יומיות מפרנקפורט, מינכן ווינה.

גם אייר אירופה חזרה עם שש טיסות שבועיות למדריד, ואייר בלטיק מתכננת להשיב את הקו לריגה החל מה-4 בספטמבר.