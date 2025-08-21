יצחק מושקוביץ', לוחם אגוז לשעבר מהיישוב עלי, סיפר הערב בראיון לערוץ 14 על האירוע שהתרחש בירושלים לפני כשלוש וחצי שנים, ועל מסכת ההליכים המשפטיים שנגררה.

בדרך לחתונת אחותו בירושלים, הוא מצא עצמו במפגש מסוכן עם שני ערבים שעקפו רכבים ולטענתו איימו עליו ועל אחיו הקטנים. לדבריו, "בצומת בית צפפא, תלפיות, היה פקק. רכב עם שני ערבים ניסה לעקוף את כולם ולהידחף, התחילו להתעצבן, לקלל, לירוק, לאיים ולפתוח את הדלתות לכיווננו".

מושקוביץ' מתאר כי למרות שניסה להמשיך בנסיעה, הערבים לא ויתרו. "אני קולט במראה שהם יוצאים מהרכב לעברי. לא לקחתי סיכון, יצאתי עם הנשק ביד, החזקתי אותו בצד וצעקתי, 'תזהרו שלא תעזו לפגוע'. הם לא עצרו, המשיכו להתקרב אליי עם טלפונים ביד, וממש מטווח אפס אחד מהם הרים יד. הדפתי אותו עם הנשק ודרכתי - רק אז הם נרתעו".

לדבריו, הופתע לגלות כי הערבים הם שהגישו נגדו תלונה במשטרה. "מפקדי ביחידה אמרו לי שפעלתי כמו שצריך והצלת חיים", סיפר, "אבל יום אחר כך כבר נקראתי לחקירה. שיתפתי פעולה, הבנתי שזה אירוע שצריך לחקור. שבוע אחרי זה עשו לי אימות מול אחד מהם, הוא בהתחלה אישר את כל מה שאמרתי ואז פתאום שינה גרסאות שוב ושוב".

התיק התגלגל במשך שנים, ובסופו הוגש כתב אישום. "שנה וחצי ישבתי על ספסל הנאשמים ולא דיברתי", שחזר מושקוביץ'. "כשהגיע היום שלי להעיד, ביקשתי לתת כמה מילים על עצמי, שיכירו אותי. ישר קפצו הפרקליטים ואמרו לשופטים לא לתת לי לדבר. בסוף לא נתנו לי".

בגזר הדין נגזרו עליו חודשיים מאסר בפועל, שהומרו לעבודות שירות. "חודשיים אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהלכתי להילחם בדרום עם הצוות שלי, הם גזרו עליי עבודות שירות", אמר. "אפילו כשהפרקליטות רצתה חצי שנה בכלא, לא עניין אותם שנלחמתי, לא עניין אותם כלום".

מושקוביץ' סיפר כי למרות ששוחרר מהצבא זמן קצר לפני השבעה באוקטובר, לא היסס להצטרף לקרבות. "שמחת תורה בבוקר, אני קולט את האירוע, תופס תיק, יורד לדרום. שבועיים הייתי פשוט כאזרח, עוזר לפנות פצועים, עד שקלטו שאני שם. אמרו לי 'לך הביתה', אבל עניתי להם, 'אני פה עם הצוות שלי ימות העולם'. בסוף איכשהו שיבצו אותי במילואים, והייתי איתם מאה ימים בלחימה".

כעת, לדבריו, התיק הפלילי מונע ממנו להשתלב במילואים באופן מלא. "אני מנסה שוב ושוב להיכנס, לא נותנים לי. זה תקוע", אמר.

"אני מואשם באיומים ובשימוש בלתי חוקי בנשק. יש פה חוסר הבחנה בין טוב לרע, בין מי שמגן על אחיו לבין מי שתוקף אותו".