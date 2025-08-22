תא"ל (במיל') ארז וינר מותח ביקורת על מנהלי קמפיין החטופים וטוען כי הם פוגעים בהשבתם הביתה.

בראיון לעיתון "מעריב" מציב וינר אבחנה ברורה בין משפחחות החטופים לבין מנהלי הקמפיין. "אחת הטעויות הגדולות במלחמה הנוכחית היא ההתייחסות לסוגיית החטופים. אני מפריד בין משפחות החטופים, שליבי איתן, לבין מי שהשתמשו בהן ולקחו אותן למקומות לא טובים. על זה אמרתי 'עד מתי נהיה עבדים של דת החטופים'".

הוא מזכיר כי "מדינת ישראל נבנתה סביב האתוס שלא נכנעים למחבלים. כבר באנטבה סירבנו לשחרר מספר דו-ספרתי נמוך של מחבלים תמורת עשרות אזרחים שנחטפו והוצאנו ארבעה מטוסי הרקולס כדי לחלץ אותם, וכך פעלנו גם במבצעים נוספים. אף אחד לא בא ושאל מי קיבל את ההחלטה ולמה לא קיימנו משא ומתן במקום להילחם.

אני מאמין שאין קשר בין מי שהוביל את השיח בסוגיית החטופים וטפטף את המסרים שלו מעל כל שלט ומרקע לבין הרצון האמיתי לשחרורם. אני חושב, סבור ומאמין שהיה פה קמפיין ממומן ומתוזמן שמטרתו לתקוף את הממשלה", מאשים וינר.

לדבריו, "אם הם היו באמת רוצים להחזיר את החטופים, הם היו יכולים לקחת רבע מהסכום של הקמפיין ולהפגין מול קטאר. מדינת ישראל פעלה מהיום הראשון לשחרר את החטופים, אבל ברגע שקם אותו קמפיין של המטה, מאמציה נפגעו. אפילו המונח הזה ‘מטה המשפחות' לא הגון, כי אנחנו יודעים שחלק לא מבוטל מהמשפחות לא מסכים לפעולה של המטה וחלק מהן אף הושתק".

לדעתו, המהלכים גורמים לכך שחמאס לא ישיב חטופים בשום מחיר. "בעולמות המשא ומתן, אם הצד השני יודע שאתה רוצה את הסחורה בכל מחיר, הוא יעלה את המחיר עוד ועוד. חמאס לעולם לא יחזיר את כולם. מבחינתו, הם סיבת הקיום שלו היום. חמאס מוכן לשחרר חלק אחרי חלק. בהתחלה הוא היה יותר לארג', כי היו לו הרבה והיה לו קשה להחזיק אותם. היום המצב שונה".