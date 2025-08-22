הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשומרון אישרה בשבוע שעבר תוכנית בניין עיר (תב"ע) היסטורית ליישוב שא-נור.

טקס החתימה המיוחד על התב"ע התקיים בלשכת ראש מועצת שומרון יוסי דגן מגורש משא-נור בעצמו וחבר בגרעין השיבה לשא-נור.

דגן החזיק ביד שמאל את הצמיד הכתום שהוא נושא עליו כבר 20 שנה מאז הגירוש, המסמל את המאבק נגד הגירוש - וביד ימין, חתם על המסמך ההיסטורי, תב"ע הישוב שא-נור המתחדש.

התוכנית לבניית הישוב שא-נור כוללת 126 יחידות דיור. מדובר בתוכנית תשלש את מספר יחידות הדיור שהיו ביישוב לפני הגירוש, שהתגוררו בו כ-40 משפחות. התוכנית משתרעת על פני 65 דונם, כוללת בנייה צמודת קרקע ובנייה רוויה, וכן שטחים המיועדים למבני ציבור ומוסדות ציבור, בתי כנסת, מעונות גני ילדים וגינות ציבוריות, שיהיו ממוקמים באזור המצודה ההיסטורית.

האישור בוצע לאחר עבודת מטה מאומצת של צוות המועצה שעסקו בכך יחד עם משרד "אור אדריכלים", הוועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה האזורית שומרון, אגף הנדסה במועצה, מנ"ל המועצה, מהנדס המועצה - וגרעין משפחות השיבה לשא-נור, שהיו שותפים מלאים בתכנון.

יוסי דגן לאחר אישור תוכנית שא-נור בוועדה המחוזית דוברות מועצת שומרון

תוכנית בניין העיר החדשה של הישוב שא-נור, אושרה בוועדה המקומית של המועצה האזורית שומרון שלושה חודשים לאחר החלטת הקבינט בהובלת השר בצלאל סמוטריץ, להכרה מחדש בישובים חומש ושא-נור והיא תוגש לוועדה המחוזית במנהל האזרחי להמשך קידומה, להפקדה ולמתן תוקף.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הגיב: "עשרים שנה אחרי החורבן - אנחנו שבים לשא-נור. אישור התב"ע הוא מסר ברור: ההתיישבות אינה נעקרת אלא מתרחבת ומעמיקה שורשים לדורות. תודתי ליהודה אליהו, ראש מינהלת ההתיישבות, על הובלת המהלך בפועל במסירות ובנחישות. תודה מיוחדת ליוסי דגן, ראש מועצת השומרון, על השותפות - אז במאבק על שא-נור, והיום בהחזרת החיים והתקווה למקום. בעזרת ה' נמשיך לבנות בכל רחבי הארץ".

ראש מועצת שומרון סיכם: "התב"ע הזו, תוכנית בנין העיר של שא-נור, היא צעד ראשון בדרך לחידוש מלא של היישוב, היא מביאה את בשורת הצדק והתיקון ההיסטורי למקום שחרב לפני 19 שנים. אישור תוכנית המתאר הזו, שמשלשת את יחידות הדיור של היישוב, היא למעשה הכשרת הקרקע לחזרתנו הביתה, לקרקע ההיסטורית של שא-נור. כולנו מברכים על ההחלטה האמיצה והנכונה של הממשלה. כעת, כולנו מצפים לראות את התוכנית מקודמת במהירות גם בוועדה המחוזית. שא-נור, שהייתה סמל לחרבן, תהפוך, בעזרת ה' לסמל התקומה של עם ישראל על אדמתו. זהו רגע היסטורי, מרגש ומלא תקווה, שבו אנחנו מתקנים עוול ועושים צדק. אנחנו נמשיך לפעול ללא לאות עד שכל עקורי חומש, שא-נור, גנים וכדים ישובו לאדמתם, יבנו את ביתם, ויחד, נחזיר את האור הגדול למקום. מתקדמים בדרך להגעה למיליון תושבים ישראלים בשומרון"

הוא ביקש להודות לשותפים במאבק ארוך השנים להחזרת ההתיישבות לשא-נור: "אני מבקש להודות לשר בצלאל סמוטריץ' שהכניס לקווי היסוד של הממשלה את ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, ושדחף את החלטת הקבינט לאשר את חומש ושא-נור כיישובים מן המניין במועצה איזורית שומרון. אני שולח ברכת חזק ואמץ מכאן, לכל חברי גרעין השיבה לשא-נור, לכל חברי גרעין השיבה של חומש, ישיבת חומש, פעילי 'חומש תחילה'. לכל יושבי ראש השדולות של 'חומש תחילה' לאורך כל הדרך. החל מח"כ אריה אלדד וח"כ יולי אדלשטיין שהתחילו, לימור סון הר- מלך, והשרה אורית סטרוק, שסייעו לאורך כל הכנסת".