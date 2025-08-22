שני מטיילים ישראלים הותקפו באלימות באתר הנופש "דה קמפרוונן" ונזקקו לטיפול רפואי בשל פציעתם, כך דיווח אתר חדשות הולנדי.

על פי הדיווח, מדובר בהמשך לחשיפה של סדרת סרטונים שצילמו גורמים אנטי-ישראלים, ובהם מתועדים נופשים ישראלים.

ממשרד החוץ נמסר: "ישראלים שוב מותקפים בהולנד. אנחנו עוקבים אחר המקרה ומטפלים בו באמצעות השגרירות בהאג. ישראל קוראת לממשלת הולנד להתעשת ולפעול בתקיפות כדי למנוע מתקפות נוספות על ישראלים בשטחה, לאתר את הפושעים ולהעמיד אותם למשפט".

אירוע אנטי-ישראלי נוסף התרחש בכפר נופש בדרום-מערב צרפת. מנהל הכפר נעצר לאחר שאסר על קבוצה של 150 ילדים ישראלים בגילי 8 עד 16 להיכנס למקום למרות שהחזיקו בהזמנה שבוצעה חודשים ארוכים מראש.

הוא טען כי "מצפונו האישי" לא מאפשר לו להכניס את הילדים. המשטרה המקומית הוזעקה למקום ועצר את המנהל בחשד לביצוע עבירה של "אפליה דתית". הקבוצה הועברה לאתר חלופי תחת אבטחה של המשטרה.