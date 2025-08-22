מנהל כפר נופש בדרום-מערב צרפת נעצר לאחר שמנע מקבוצה של 150 ילדים ישראלים בני 8 עד 16 להיכנס למקום, אף על פי שהזמינו מקומות זמן רב מראש.

כפר הנופש ממוקם בעיירה פורטה-פואימורנס שבאזור משולש הגבולות צרפת-ספרד-אנדורה. מנהל המקום, גבר בן 52 ששמו לא פורסם, הסביר כי פעל כך בשל "עקרונותיו האישיים".

המשטרה המקומית בפרפיניאן עצרה את האיש בחשד ל"סירוב מתן שירות או ביצוע עסקה על בסיס אפליה דתית". על פי הדיווח, העבירה המיוחסת לו עלולה להוביל לעד שלוש שנות מאסר.

במקביל דווח על אירועים אנטי-ישראליים נוספים באירופה. בהולנד הותקפו שני מבקרים ישראלים בכפר הנופש דה קמפרוונן.

אתר Jonet מסר כי השניים נפצעו ונאלצו לעזוב את בקתם, ופונו לבית חולים באיינדהובן. מוקדם יותר השבוע פורסם כי פעילים אנטי-ישראלים תיעדו בסתר נופשים ישראלים בהולנד.

בוינה פרצו מפגינים לבניין רשות השידור האוסטרית במחאה על סיקור המלחמה.

במשרד החוץ הגיבו לתקיפה בהולנד ואמרו, "ישראלים שוב מותקפים בהולנד. אנחנו עוקבים אחר המקרה ומטפלים בו באמצעות השגרירות בהאג. ישראל קוראת לממשלת הולנד להתעשת ולפעול בתקיפות כדי למנוע מתקפות נוספות על ישראלים בשטחה, לאתר את הפושעים ולהעמיד אותם למשפט".