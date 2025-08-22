הזמר לידור נחום משיק את הסינגל החדש "יאללה מסיבה", שיר בסגנון טראנס-טכנו שנועד להרים את רחבות הריקודים.

לדבריו, השיר נושא מסר פשוט ואותנטי: לעשות טוב על הלב והנשמה. מאחורי היצירה עומד נחום, שמסביר כי מטרתו - לגרום לקהל להזיע מאושר ולרקוד כמה שיותר.

הוא ציין כי "יאללה מסיבה" מיועד לכל מי שמחפש פלייליסט לאירוע שלא נגמר, עם סאונד ממכר, קצב מהיר ואווירה מחשמלת.

נחום, בן העיר באר שבע, נשוי ואב לארבעה, נמצא כעת בעיצומו של תהליך לקראת אלבום בכורה, אותו כתב והלחין ברובו. חלומו, לדבריו, הוא להופיע על במות עם שיריו ולראות את הקהל שר אותם יחד אתו.