סיכול באור יום דוברות המשטרה

בפעילות ממוקדת של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת בנימין של צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב"כ, נעצרו שני פעילי טרור בלב העיר רמאללה.

המעצר התבצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על כוונתם של השניים לבצע פיגוע, זמן קצר לאחר מעצר חברי חוליה נוספים בשבוע שעבר. אחד החשודים, שעל פי המידע החזיק באקדח, נתפס מבלי שהספיק לעשות בו שימוש.

העצורים הועברו לחקירת שב"כ, לצורך בירור כוונותיהם וחשיפת מעגלי התמיכה שסייעו להם.

במשטרה ובמערכת הביטחון הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה הדוק לסיכול תשתיות טרור ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.