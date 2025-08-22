הדילמה והמחלוקת המרכזית הנשמעת בליבת המציאות של המלחמה בעזה, בלב העם: בין אלה החושבים שצריך להחזיר את החטופים בכל מחיר, תמורת שחרור אלפי רוצחים, נסיגת ישראל מרצ"ע וקבלת תנאי חמאס להפסקת המלחמה.

לתפישתם, מדינת ישראל הוקמה בכדי שיהודים לא יעמדו עוד לגורלם, היום זו חובתה המוסרית העליונה של מדינת ישראל להציל את החטופים. לבין אלה הסבורים שבמידה וישראל תעצור כעת את כיבוש עזה בכדי להיכנס שוב למשא ומתן עם חמאס לשחרור חטופים, אנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שבו גם לא נקבל את החטופים וגם לא נשמיד את חמאס.

בעיקר, נפגע קשות בביטחון ישראל. הדעות בציבור נעות מהקריאות להפסיק את המלחמה ולהשיב את החטופים בכל מחיר, עד הקריאות להכרעת חמאס בכל מחיר.

דעתי האישית, שרק השמדת חמאס, הכרעתו, וביסוס ממשל צבאי ישראלי ומנהל אזרחי ברצועה, יבטיחו את ביטחוננו לשנים. רק התיישבות יהודית חזקה ברצועה תבטיח את ביטחוננו לדורות.

בליבת המחלוקת והדילמות המוסריות לביטחון ישראל, צריך לרתום מאות אלפי חיילי מילואים להמשיך ולהתייצב לצו החמישי למילואים, מעל 500 ימי מילואים, בכדי שיחד ננצח בע"ה, וזה לא פשוט לחלק מהם.

השבוע, ניחמתי בטבריה, את משפחתו של אחד מגיבורי ישראל :סרן יוסף חיים אשרף הי"ד, שנהרג בעת שירותו, אחרי למעלה מ- 500 ימי מילואים. פגשתי שם משפחה כואבת וגיבורה ואת מג"ד המילואים הוותיק של אשרף, שסיפר על גבורתו ואמר בכאב מה מפריע לו כמפקד, לגייס את גדודו בפעם החמישית.

המג"ד ציין את הקושי לגייס גדוד שבגדודו יש חיילים משדה בועז ומהקפלניסטים בתל אביב וכולם נלחמים כבר מעל 500 יום, כאיש אחד בלב אחד. שחייליו שומעים דיבורים קשים וסגנון מפלג בין החכי"ם החולקים זה על זה, פחות לגופו של עניין ויותר לגופם של אנשים, והם נדרשים שוב להכנס לקרב ולסכן את נפשם, הם שואלים בשם מי הם נלחמים ? והפילוג פוגע במוטיבציה שלהם.

בשם המג"ד ובשמם של חיילינו הגיבורים, אני פונה לח"כים משמאל ומימין, מי שאין לו דברים טובים ומחזקים לעם ישראל ולחיילנו, שישתוק או ימלא פיו מים. בעת מלחמה - דברו טוב ומאחד על ישראל.

בתחילת המלחמה, העמידה הממשלה שלוש מטרות שנועדו למימוש של ביחד לנצח, שעיקרן : הכרעת חמאס, השבת החטופים, מציאות ביטחונית טובה יותר לישראל ברצועה.

לפני כשבועיים, הגדירה הממשלה את מטרות המלחמה בחמש עקרונות, בהן למעשה פירטה הממשלה את המטרה השלישית שהיא ליצור ברצועת עזה לאחר השמדת חמאס והכרעתו והשבת החטופים, מציאות ביטחונית אחרת טובה יותר לישראל.

לצורך עמידה במטרה האחרונה, ולאור חילוקי דעות עמוקים עם ראשי הצבא בדבר החלת ממשל צבאי ברצועה, פירטה המשלה שלוש עקרונות ליום שאחרי הכרעת החמאס : 1. פירוז הרצועה - לא רק מפרקים את החמאס מנשקו, אלא מבטיחים שלא מייצרים נשק ברצועה ולא מבריחים נשק לתוך הרצועה. 2. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, ובפרימטר הביטחוני. 3. ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית - גורם שלא יחנך את ילדי עזה לטרור, לא יממנו טרור ולא יישלחו טרור.

שהמטרות ברורות והעקרונות ברורים ומוסכמים, אפשר שיהיו חילוקי דעות על השיטות והדרכים לעמידה בהשגת המטרות, זה כפי הנראה מה שהיה בין הדרג הצבאי למדיני. גם לי יש ביקורת על חלקים מהתכנית ועל מימד הזמן, אך זה מה שמאפשר את הביחד שלנו לנצח.

רוה"מ בחכמת חיים רבה ובניסיון רב שנים, מנווט ומאזן בין המטרות, מטפל בחיזוק הגב הבינלאומי האמריקאי, החיוני וחשוב לביטחון ישראל, בחיפוש המאחד בחברה הישראלית גם בכדי לחזק את צה"ל וחייליו הנתבעים לשירות וללחימה ארוכה, לה מחירים כבדים, לעמידת מדינת ישראל בכל מטרותיה, למען ביטחון לישראל לשנים ארוכות. כעת עת מלחמה, יש לנו ממשלה נבחרת אחת, צה"ל אחד, רמטכ"ל אחד והכרח קיומי לנצח את אויבנו כאגרוף אחד - יחד.

תנו גב לרוה"מ, לממשלה, לרמטכ"ל ולצה"ל, לכבוש את עזה ואת כל הרצועה, לנצח את חמאס ולהשיב את חטופנו. זה מה שיקרה בע"ה - חמאס יוכרע ונשיב את חטופינו ובעיקר, נשמור על אחדות עמנו וצבאנו.

הכותב הוא אל"מ ורמ"ט אוגדת עזה בעבר וחבר כנסת