לאחר חיפושים נרחבים שנמשכו מאז יום רביעי, אותרה הבוקר (שישי) בכנרת גופתו של שלומי בנאי, תושב תל אביב בן 38, שנעדר לאחר שנפל מסאפ (גלשן חתירה).

בסריקות שבוצעו הבוקר על ידי השיטור הימי אותר הנעדר ללא רוח חיים וזוהה על ידי בני משפחתו, שליוו את החיפושים מיומו הראשון.

בנאי, נשוי ואב לילד ולוחם במילואים, יצא ביום רביעי בצהריים לשיט על סאפ באזור קיבוץ גינוסר שבכינרת - ומאז נעלמו עקבותיו לאחר שנפל מהסאפ. רעייתו של שלומי בהיריון וצפויה ללדת בקרוב את בנם השני.

מיד עם קבלת הדיווח במשטרה נפרסו כוחות גדולים מהמחוז הצפוני, יחידת השיטור הימי, צוללנים מיחידת החילוץ והצלה של המשטרה, לוחמי יחידת להב"ה של כיבוי והצלה, מסוק מהמערך האווירי, פקחי איגוד ערים כנרת וכן מאות מתנדבים.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 06:40 התקבל דיווח על גבר שנמשה מהכנרת כשהוא מחוסר הכרה. פראמדיקים שביצעו בדיקות רפואיות קבעו את מותו.

פראמדיק מד"א דודו פחימה סיפר, "חברנו עם הסירה במזח בחוף כפר נחום. הם חילצו אלינו גבר בן 38 שנמשה מהימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".