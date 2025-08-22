בית המשפט העליון במדינת תורינגיה, אחת מ-16 המדינות המרכיבות את גרמניה, דחה ערעור של אישה שנמנע ממנה להיכנס לאתר הזיכרון של מחנה בוכנוואלד בעודה חובשת כאפייה.

השופטים קבעו כי הנהלת האתר רשאית לאסור על הכניסה עם הסמל הפלסטיני. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שלבישת הכאפייה באתר מחנה ריכוז לשעבר "מסכנת את תחושת הביטחון של יהודים רבים".

השופטים הוסיפו כי במקרה זה חופש הביטוי נדחה בפני מטרת האנדרטה לשמירת זכר השואה.

האישה ביקשה להשתתף בטקס לציון 80 שנה לשחרור המחנה, אך נאסר עליה בשל הכאפייה. לאחר הדחייה היא עתרה לבית המשפט וביקשה להשתתף בטקס נוסף, אך גם בקשה זו נדחתה. הפסיקה סופית ואין עליה ערעור.

השופטים קבעו כי המבקרת התכוונה להעביר "מסר פוליטי גלוי" באמצעות הכפייה, דבר הנוגד את תקנון האתר הדורש לבישה "המתאימה לאנדרטה".

במחנה בוכנוואלד, שפעל בין 1937-1945, נכלאו כ-280,000 אסירים ונרצחו כ-56,000 בני אדם עד שחרורו על ידי כוחות אמריקנים.