בראיון מיוחד בערוץ 7, מסעב חסן יוסף, מתייחס למצב מול ארגון החמאס וקורא לאחדות בחברה הישראלית. מסעב ידוע בכינוי "הנסיך הירוק", הוא בנו של בכיר חמאס, והוא שירת כסוכן שב"כ בעבר. היום מסעב מרצה ברחבי העולם והוא עמית אורח במרכז הירושלמי לענייני ביטחון ויחסי חוץ.

"קודם כל, אין עסקה עם השטן", הוא אומר בהתייחסות למשא ומתן עם חמאס, "איך אפשר למצוא מכנה משותף עם אנשים שרוצים להרוג, לחטוף ולעשות דברים פראיים? זה חמאס, וזו בעצם, באופן כללי, החשיבה הפלסטינית, כת המוות שמצדיקה פיגועי התאבדות, חטיפת פעוטות ואונס. אז אף אחד לא יכול להיכנע לזה."

"אם אתה מדבר על החטופים, אז נראה שהממשלה נחושה להביא את כולם ואת כולם בבת אחת", ממשיך ואומר מסעב, "ואני חושב שזו גם עמדתה של ממשלת ארה"ב. אני תומך בזה לחלוטין. אני מעדיף שנפעיל יותר לחץ במקום להסכים לעסקאות חלקיות. למה חמאס רוצה עסקאות חלקיות? כי הם רוצים להאריך את המלחמה ואת התהליך עד לנקודה שבה ישראל נאלצת להיכנע ללחץ העולמי. זה המשחק שלהם."

יוסף מסביר את הסיכון הכרוך בהסכמת ישראל לעסקאות חלקיות עם חמאס: "אם הממשלה הזו, או כל ממשלה אחרת, תכריז על תבוסה ותכנע לדרישות חמאס, וחלילה חמאס נשאר בשלטון אחרי שנתיים של לחימה קטלנית, תוצאות התבוסה יהיו קטלניות. כי זה יצית את תאוות הדם בכל מקום והעולם יצפה מישראל לא רק להיכנע, אלא גם להתנצל".

בנוגע להפגנות להשבת החטופים ולדעה שצריך להמנע מכל הפגנה כדי לא להעלות את המחיר, מסעב מציג עמדה מורכבת: "אני לא חושב שזו הגישה הנכונה להעמיד פנים כאילו לא אכפת לנו מהחטופים. זו מערכת דמוקרטית וזה מה שמייחד את ישראל מהמדינות הסובבות אותה, זה משהו שאפשר באמת להתגאות בו."

"אבל יש לי בעיה", הוא מוסיף, "כשאנשים מתחילים להאשים את הממשלה, בביצוע רצח עם בעזה או בהריגה מכוונת של החטופים או נטישת החטופים, זה לא נכון. ואין להם ראיות שתומכות בטענות שלהם. הרבה מהם הם אנטי-ממסדיים שתמיד היו אנטי-ממסדיים, דמויות מוכרות גם מלפני המלחמה בעזה, והם מנצלים את המלחמה בעזה כדי להמשיך את הפעילות האנטי-ממשלתית או האנטי-ממסדית שלהם".

מסעב מסכים עם הטענה שההפגנות נותנות מוטיבציה לחמאס: "ברור שזה מה שנותן להם חבל הצלה. כשהם רואים את הפילוג בתוך החברה הישראלית, למה אתה חושב שהם הפיצו את כל התעמולה הזאת? המטרה שלהם היא לפלג את החברה הישראלית בעיצומה של מלחמה, לאלץ את ממשלת ישראל להתפטר או לקרוס."

מסעב מחדד את הצורך באחדות פנים ישראלית: "אז אנחנו צריכים אחדות. אני מבין שיש מגוון של דעות, אבל אחדות במצב הזה היא בראש סדר העדיפויות. בגלל שהאויב, וזה לא רק חמאס אלא כל האויב הגלובלי וכל מי שרוצה לראות את ישראל לא רק מובסת, אלא מושפלת לפני התבוסה, סומכים על דבר אחד - הקיטוב. אז עלינו להבין את הדינמיקה הזו."

מסעב מסכים עם ההנחה שהמחבלים יצאו למתקפה בעידוד הקיטוב שהיה בחברה הישראלית: "כמובן, כי הם ראו את כל המחאות, ההפגנות נגד הממשלה, הם יכלו לראות שהרחוב הישראלי מפולג. וזו הסיבה שהם בחרו בזמן הזה. זו הסיבה שהם לקחו את החטופים, וזו הסיבה שהם משתמשים באנשים שלהם כמגן אנושי בידיעה שהעולם הולך לגנות את ישראל ושישראל תיכשל בפעולה קרקעית שתצליח לחסל את חמאס. לחמאס היו כל כך הרבה רבדים, שיטות יוצאות דופן, כדי להגן על עצמו ולשרוד."

מסעב, אשר היה חלק מחמאס בעבר, מתאר את חוויותיו: "מבחינתי הייתה לי אפשרות לבחור להיות ברברי. מאז ילדות, לא אהבתי מוות, לא אהבתי את האלימות שלהם, אבל ברור שהייתי אז תלוי לחלוטין בכל המערכת שלהם."

הוא מוסיף ומספר שכעת הוא הגיע לארץ כי יש לו תחושה שבכל מקום אחר יהיה לו מסוכן יותר, בצל האיומים על חייו. "למעשה, עכשיו אני חוזר לישראל, כי אין הרבה מקומות בטוחים שבהם אני יכול להתאים ולחיות בדו-קיום. זה משהו שלא עשיתי ב-15 השנים האחרונות. יכולתי לחזור לישראל לפני כעשר שנים, אבל עכשיו אני מרגיש שלא הייתה לי ברירה אחרת - נגמרו לי האפשרויות. זה מאוד מפחיד".

האם שקלת להתגייר?

"לא, אני לא מעוניין. אני לא מעוניין ללכת על פי דת מסוימת, וכמובן, העם היהודי יקר לי מאוד, ואני לא המושיע של היהודים. אבל אני לא צריך להיות יהודי כדי להבין את המאבק היהודי עכשיו."

"אני מעריך את ישראל כדמוקרטיה, אני מעריך את ישראל כאומה, ואני מקבל המון השראה מהעם היהודי וסיפור ההישרדות שלו כנגד כל הסיכויים. זה מהותי מבחינתי."