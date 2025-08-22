ה"גרדיאן" הבריטי טוען כי ביצע תחקיר יחד עם אתר החדשות הישראלי "מגזין 972+", אשר רוב כותביו מזוהים עם השמאל בישראל, וממנו עולה כי חמישה מכל שישה הרוגים בעזה היו אזרחים ולא אנשי חמאס.

לטענת ה"גרדיאן", 83 אחוזים מכלל ההרוגים מאז פרוץ המלחמה בעזה היו אזרחים ולא אנשי חמאס, ועורכי התחקיר טוענים כי "מדובר בשיעור טבח קיצוני שכמעט ואין דומה לו בעשורים האחרונים של המלחמות".

על פי הנתונים שפורסמו מאז פרוץ המלחמה נהרגו 53 אלף בני אדם בעזה, מתוכם 8900 אנשי חמאס או הגי'האד האיסלאמי, והשאר אזרחים.

"יחס זה בין אזרחים ללוחמים בקרב ההרוגים גבוה ביותר ללוחמה מודרנית, אפילו בהשוואה לסכסוכים ידועים לשמצה בהרג חסר אבחנה, כולל מלחמות האזרחים בסוריה ובסודאן", כותבים אנשי ה"גרדיאן".

הם גם פרסמו טבלה גרפית המציגה את שיעור הרג האזרחים הגבוה ביותר במלחמות בשנים האחרונות, ממנו עולה כי המלחמה ברואנדה הייתה בעלת אחוז האזרחים ההרוגים הגבוה ביותר, עם 99.8 אחוזים, לאחר מכן מריופול באוקראינה עם 95 אחוזים של אזרחים הרוגים, הטבח בסרברניצה בין השנים 1992-1995 בו עמד אחוזי האזרחים ההרוגים על 92, ולאחר מכן, לטענת ה"גרדיאן" עומדת המלחמה בעזה עם 83 אחוזים של אזרחים הרוגים.

בתגובה שהעניק צה"ל לתחקיר נמסר כי "הנתונים המוצגים בכתבה אינם נכונים, ואינם משקפים את הנתונים הזמינים במערכות צה"ל".