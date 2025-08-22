עתירה הוגשה לבג"ץ בדרישה להחזיר לשירות מילואים טייסים שהושעו לאחר שחתמו על העצומה שקראה להשבת כל החטופים ולסיום המלחמה שלטענתם הפכה לפוליטית.

יצויין כי מתוך כ-950 החותמים על "מכתב הטייסים", רק כ-60 שירתו במילואים, והם אלו שהודחו.

במכתב שעליו חתמו טייסי מילואים נטען כי "בעת הזאת המלחמה משרתת בעיקר אינטרסים פוליטיים ואישיים ולא אינטרסים ביטחוניים. המשך המלחמה אינו תורם לאף אחת ממטרותיה המוצהרות ויביא למותם של חטופים, חיילי צה"ל ואזרחים חפים מפשע, וגם לשחיקת משרתי המילואים".

על העתירה חתומים 50 עותרים. בין החותמים: 15 לוחמי צוות אוויר בדרגות רס"ן עד תא"ל, המשרתים במילואים מאז השבעה באוקטובר 2023 בתפקידים מבצעיים; אנשי מילואים בשירות ובדימוס מחיל האוויר; וכן פרופסורים וחברי סגל בכיר ממוסדות להשכלה גבוהה.

בעתירה נכתב כי "הפעלת הסנקציות הללו בתגובה להתבטאות של אזרחים היא חציית קו אדום, בלתי חוקית ומהווה פגיעה קשה ומסוכנת בחופש הביטוי במדינה דמוקרטית".

העותרים הדגישו כי פנו פעמיים בעבר לשר הביטחון, לרמטכ"ל, למפקד חיל האוויר ולפצ"רית - אך לא נענו. העתירה הוגשה ביוזמת עמותת "האקדמיה למען ישראל דמוקרטית" באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט ונעם חפץ ממשרד EBN.