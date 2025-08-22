יחידת התביעות של מחוז ירושלים הגישה הבוקר (שישי) כתב אישום נגד תושב העיר בן 36, שנעצר לאחר שאיים לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

על פי כתב האישום, ביום רביעי האחרון בשעות הבוקר הגיע הנאשם סמוך לביתו של הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף. הוא ביקש מעוזרו של הרב להיכנס בטענה כי מדובר ב"שאלה של פיקוח נפש".

משהתבקש למסור את פנייתו בכתב, העביר מכתב שהכין מבעוד מועד ובו הביע רצון לרצוח את היועמ"שית.

במכתב הוצגה בקשה לרב שיוציא "דין רודף" שיתיר את דמה של היועמ"שית: "הערב-רב מחללים שם שמיים בפעילותם נגד עולם התורה, אני מוכן להרוג את היועמ"שית אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה זאת".

כשקיבל הרב יוסף את המכתב, הוא הזדעזע מתוכנו והורה לעוזרו לדווח על כך למשטרה. הדיווח הועבר מיד למנכ"ל המשרד לשירותי דת ומשם לגורמי האכיפה.

בלשי תחנת לב הבירה פעלו לאתר את הנאשם ובתוך שעות בודדות עצרו אותו בביתו. אתמול הוארך מעצרו ביממה נוספת, וכעת, לאחר גיבוש תשתית ראייתית, הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת איומים.

בתום הדיון שנערך היום, הוחלט להאריך את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד איומים כלפי נבחרי ציבור ואנשי מערכת המשפט, וכי ימוצו כל ההליכים עם המעורבים במעשים אלה.