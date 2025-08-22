אביה של רוז לובין ספג מתקפה אנטישמית ללא קרדיט

ד"ר מארק בוזיק, מדען בכיר בתעשיית הביוטכנולוגיה האמריקנית, הודח הלילה (שישי) מתפקידו בחברת AllaiHealth שאותה ייסד.

ההחלטה התקבלה בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, בו נראו בוזיק ואשתו מתעמתים עם שכנם היהודי, אביה של סמ"ש אלישבע רוז אידה לובין הי"ד, לוחמת מג"ב שנרצחה בפיגוע דקירה בירושלים בנובמבר 2023.

בסרטון, שצולם בפרברי אטלנטה, נראית אשתו של בוזיק, אנה, צועקת על השכן דייוויד לובין ומטיחה בו אמירות קשות. בין היתר אמרה, "אתה מושחת, הבת שלך הלכה לשם לרצוח, הגיע לה למות", וחזרה מספר פעמים על מילת גנאי אנטישמית.

בוזיק עצמו לא עצר את אשתו ואף גיבה את דבריה כשאמר, "זה בסדר, היא נלחמה. ממתי חייל בלחימה יכול להירצח? נו באמת". בהמשך הוסיף בזלזול, "כמה פלסטינים נהרגים שם כל יום?".

שותפו של בוזיק בחברה, המנכ"ל רוברט בואז'ולי, הודיע בהצהרה רשמית כי "ההתנהגות שנראתה בצילומים מתועבת, אינה עולה בקנה אחד עם ערכינו, ואין לה מקום בארגון שלנו או בחברה בכלל. אנחנו מחויבים לשמור על תרבות של כבוד".

לאחר האירוע, פרסם לובין פוסט בעמוד הפייסבוק שלו בו כתב, "ככה נראית אנטישמיות במציאות. לפני כמה חודשים השכנים שלי תלו שלט בחצר עם המילה 'קייק' שנכתבה 21 פעמים. כשניסיתי להחליף את השלט הם צרחו עליי - ממש ברחוב שלי".

באותו פוסט ציין כי במהלך העימות שאל את אשת בוזיק, "זה בסדר שהבת שלי נרצחה?". היא השיבה, "הבת שלך לבשה מדים של צה"ל", והוא תיקן כי הייתה שוטרת. בתגובה אמרה, "היא לבשה מדים - היא הלכה לשם לרצוח".