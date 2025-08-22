קטטה המונית פרצה אמש (חמישי) בשוק מחנה יהודה בירושלים וגרמה לבהלה רבה בקרב מאות מבקרים. עדי ראייה סיפרו כי בתוך רגעים ספורים פרצה פאניקה וההמון החל לרוץ לכל עבר.

במקום נוצר כאוס מוחלט, כשאנשים נשאו תינוקות בידיים וניסו להימלט מהאזור בצעקות ובבכי. חלק מהעוברים והשבים שלפו נשקים ורצו לכיוון השוק, מחשש שמדובר באירוע ביטחוני.

ההמולה החריגה עוררה תחילה חשד לפיגוע טרור, אך לאחר זמן קצר התברר כי מקור האירוע הוא בקטטה מקומית שהתפתחה בין מספר אנשים.

האירוע התרחש בשעת עומס, כאשר השוק היה מלא מבקרים רבים שפקדו אותו בסוף השבוע ובשיאו של החופש הגדול. לדברי עדים, הפאניקה הייתה עלולה להסתיים באסון בשל הצפיפות הרבה במקום.