בחתונתו של דוד סולומון, מנכ"ל "נפגשים", הקפיץ השר יצחק וסרלאוף את הקהל בשירה וריקודים.

השר וסרלאוף מקפיץ את הקהל באדיבות המצלם

ד"ר מיכאל בן ארי בישר השבוע על שמחה במשפחתו, עם אירוסיו של בנו בנימין עם נעמה ויזל, בת השכנים מקרני שומרון.

בנימין בן ארי ונעמה צילום: באדיבות המצלם

מזל טוב לטל רחמים ישובייב, תושב עוז ציון ופעיל הר הבית, לרגל הולדת בנו. שמו בישראל: בניה. הברית התקיימה בישיבת הר המור.

שמחת הברית צילום: ללא קרדיט

רחל גולדברג, אלמנתו של סרן במיל' הרב אבי גולדברג ז"ל שנפל בקרב בלבנון, התארסה עם ד"רעמינדב רוטנברג, מנהל תיכון בבית הספר הימלפרב, שבו שימש הרב אבי כרב.

רחל גולדברג ועמינדב רוטנברג צילום: באדיבות המצלם

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי ראובן פינסקי בישר השבוע בהתרגשות על הולדת נכדו השלישי. "סבא פעם שלישית, ישתבח שמו לעד", כתב.

ראובן פינסקי סבא פעם שלישית צילום: ללא קרדיט

משפחת קולטה, זוג הורים וחמישה ילדים מבית אל, עברה בימים האחרונים לגבעת אור אהוביה שבבנימין. בכך הפכה המשפחה לשנייה שמתגוררת במקום, הנמצא בשטח B מדרום-מזרח לעפרה.

בניית הבית בגבעה צילום: ללא קרדיט

השבוע התחתן בבית הברכה רפאל לוין, מהעומדים מאחורי "חדשות הגבעות". בחתונה נראה פעיל הימין אריאל דנינו בשיחה עם השר איתמר בן גביר.

דנינו עם בן גביר צילום: ללא קרדיט

נעמה דופלט, שהייתה ארוסתו של סרן כפיר פרנקו ז"ל שנפל בקרבות בעזה, נישאה לזיו עמרני, שאיבד לפני כחודשיים את אחיו נווה לשם ז"ל, שנפל גם הוא במלחמה נגד חמאס.

הזוג המאושר צילום: באדיבות המצלם

אלפי חניכים מתנועת אריאל השתתפו השבוע במחנה "קדימה ליותר" ביער ציפורי. בסיום נערך מפקד מרגש במהלכו נפרד מזכ"ל התנועה היוצא, דביר עמיאור, מהחניכים לאחר שמונה שנים בתפקיד.

דביר עמיאור נפרד צילום: ללא קרדיט

מבשר דוויט, לוחם ותלמיד ישיבת ההסדר קרני שומרון, נפצע באורח אנוש בחאן יונס שברצועת עזה מרימון. לאחר חודשים של שיקום ממושך, הוא מצא דרך ייחודית להמשיך את דרכו - התנדבות במחנה הקיץ "נופשון" של הישיבה, המיועד לילדים עם צרכים מיוחדים.

מבשר דוויט עם רפאל צילום: באדיבות המצלם

בכותל המערבי בירושלים קיים השבוע הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, אירוע הנחת תפילין לנכדו שחגג בר מצווה. התפילין שהניח הנער נשמרו מהשואה לאחר שהונחו בה על ידי סבו רבו.

הרב שמואל אליהו עם חתן בר המצווה והתפילין מהשואה באדיבות המצלם

ברכת מזל טוב לזמר והקומזיצר החסידי שרוליק מילר לרגל חתונתו שנערכה במודיעין עילית. בקבלת הפנים והחופה הופיע יצחק בן ארזה יחד עם הזמר שיעל'ה רוט, תזמורתו של צביקי מילר ומוזיקאים נוספים, שריגשו את המשתתפים.

החופה של שרוליק מילר יהודה פולק

אפרים רימל ואשתו אילת הודיעו על הולדת בת בשעה טובה. אילת היא אלמנתו של עדיאל קולמן הי"ד. רימל נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 443, בה נהרגו רעייתו ציפי ובתם התינוקת נעם רחל.