ג'וג'ו רביע, ששכל את שני בניו נועם ויובל ב-7 באוקטובר, הודיע היום (שישי) כי הטלפון שנגנב ממנו, ובו הזיכרונות מבניו שנרצחו במסיבת הנובה - הושב לו.

"כל ההתגייסות ממש מרגשת. יש לנו מדינה מדהימה. תודה תודה", כתב. המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד בגניבה.

בפוסט בחשבון הפייסבוק שלו סיפר: "לפני שעה התקשר שוטר נחמד וסיפר שמצאו את הטלפון שלי. אז אני רוצה לשבח את המשטרה שעשו מאמצים עילאיים. כל הכבוד. וגם תודה לכל ערוצי הטלוויזיה והרדיו על הפרסום הארצי. לכל החברים בפייסבוק ששיתפו - בסוף הכול עזר".

מהמשטרה נמסר כי השוטרים עצרו הלילה בחולון חשוד, נתין זר מסודן בשנות ה-30 לחייו, ותפסו ברשותו טלפון נייד שנגנב מאב שכול בטיילת תל אביב. הוא הועבר לחקירה במשטרת לב תל אביב.