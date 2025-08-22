לפחות 17 בני אדם נהרגו בשתי תקיפות אלימות בקולומביה, כך לפי הודעת הרשויות המקומיות.

באירוע הראשון הותקף מסוק משטרתי באזור אנטיקואה שבצפון המדינה, ובאירוע השני התפוצץ רכב תופת סמוך לבית ספר צבאי בעיר קאלי שבדרום-מערב קולומביה.

על פי הדיווחים, בתקיפת המסוק נהרגו לפחות 12 שוטרים ושבעה נוספים נפצעו. לדברי הרשויות, המסוק נשא כוחות ביטחון שסייעו במבצעי קטיף באזורי גידול עלי קוקה - חומר הגלם לייצור קוקאין. מושל אנטיקואה, אנדרס חוליאן, מסר כי המסוק הותקף על ידי כטב"ם בעת שטס מעל שדות קוקה. שר הביטחון פדרו סאנצ'ז הוסיף כי "מידע ראשוני מאותת כי התקיפה גרמה לאש על סיפון המסוק".

במקביל, בעיר קאלי, רכב עמוס בחומרי נפץ התפוצץ סמוך לבית ספר לתעופה של חיל האוויר הקולומביאני. חמישה בני אדם נהרגו ולמעלה מ-30 נפצעו. בצבא קולומביה טרם פורסמו פרטים נוספים על הפיצוץ.

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, האשים את קרטל הסמים קלאן המפרץ בתקיפת המסוק. לדבריו, "כלי הטיס היה יעד למתקפה כתגמול על פשיטה שהחרימה קוקאין שלכאורה היה שייך לקרטל". הנשיא ציין כי אדם החשוד כחבר בקרטל נעצר באזור סמוך.