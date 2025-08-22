תיעוד מתקיפות משגרי הרקטות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

אתמול (ה'), כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת מרכז האש של פיקוד הדרום, תקף את עמדת השיגור ממנה בוצע ירי פצצות מרגמה במהלך ניסיון תקיפה של מחבלי חמאס נגד כוחות צה"ל בח’אן יונס ביום רביעי האחרון.

כמו כן, הותקף אתר שיגור במרחב דיר אל-בלאח ובו רקטות מוכנות לשיגור אשר כוונו לשטח מדינת ישראל.

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 99 פועלים בפאתי העיר עזה לאיתור והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. ביממה האחרונה חיסלו הכוחות מחבלים, תקפו מבנה ששימש לפעילות צבאית והשמידו מחסן אמצעי לחימה במרחב זייתון.

במקביל, כוחות אוגדה 162 פועלים בג'באליה ובפאתי העיר עזה לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור. חטיבת האש 215 תקפה והשמידה מבנים צבאיים וחיסלה מחבלים.

בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 36 במרחב ח'אן יונס פעלו ביממה האחרונה ותקפו מבנים בהם שהו מחבלים מארגון הטרור חמאס.