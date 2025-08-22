העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני מדווח כי המתווכים במצרים ובקטאר ממתינים זה היום הרביעי לתשובת ישראל להצעה שארגון הטרור חמאס אישר, בנוגע להסכם הפסקת אש ועסקה "לחילופי אסירים".

על פי הדיווח, המתווכים סבורים שאין רצון ישראלי להגיב בחיוב על ההצעה שעליה הסכים חמאס. בהקשר זה הם ציינו את ריכוז כוחות צה"ל באזור העיר עזה ואת התגברות ההפצצות לקראת מבצע צבאי ישראלי לכיבוש העיר.

גורם מצרי בכיר אמר לעיתון כי המגעים בנוגע להסכם הפסקת אש נמשכים עם ישראל וארה"ב, והועבר להן מסר לפיו כיבוש העיר עזה יוביל לאבדות רבות נוספות לכל הצדדים, וכי פעולה כזו תאיים על חיי החטופים הישראלים.

הגורם המצרי הוסיף כי קהיר מקווה שתהיה תגובה ישראלית חיובית ומהירה, אך היעדר לחץ אמריקני על ישראל והלחצים הפוליטיים מונעים השגת התקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה.

אמש (חמישי) ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו באוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות להכרעת חמאס. במהלך הביקור אמר נתניהו כי הוא הנחה להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים המקובלים על ישראל. "שני הדברים הללו - הכרעת חמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד", אמר נתניהו.