שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי נפגש השבוע בבניין שגרירות ארה"ב בירושלים, עם פרד סלוטניק ובני משפחתו, לרגל יום הולדתו ה-95.

פרד, יליד ניו יורק, התחנך בישיבת תורה ודעת ומשם התגייס בשנות החמישים לשמש כרב צבאי בחיל האוויר של ארה''ב.

מאוחר יותר, עלה לארץ עם משפחתו. מעל 100 צאצאיו גרים בארץ, והוא אף זכה לשני בני נינים. במפגש החגיגי שכאמור, התקיים לרגל יום הולדתו ה95 של פרד, הביע השגריר האקבי את תמיכתו הנלהבת במדינת ישראל, את זכותם של היהודים להתיישב ביהודה ושומרון, וכן בירך גם את צאצאיו הרבים של פרד המתגוררים בהתיישבות ביהודה ושומרון.

"הפגישה היתה נעימה ומרגשת", העידו המשתתפים. לדבריהם, השגריר התעניין בקורות חייו ובמשפחתו של פרד, ואיחל לו אריכות ימים. בני המשפחה בירכו את השגריר ביום הולדת שמח גם לרגל יום הולדתו ה70 אשר יחול בימים הקרובים.

לאחר הפגישה כתב האקבי: "גולת הכותרת של היום שלי ⁦‪הייתה קבלת פנים לפרד סלוטניק ביום הולדתו ה-95! ותיק חיל האוויר האמריקאי שעלה ארצה לפני 50 שנה וכיום יש לו נינים ונינים כאן בישראל. יום הולדת שמח"