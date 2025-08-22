מנגנון ביטחון הפנים של חמאס מעביר מסרי חיזוק והסברה לתושבי רצועת עזה על רקע ההכנות המתקדמות לכיבוש העיר עזה.

בהודעה שפרסם, נטען כי ישראל משתמשת בלוחמה פסיכולוגית בניסיון "נואש" לשקם את תדמיתה הפגועה ולספק את דרישת הציבור הישראלי לנקמה, תוך הצגת היעד של השמדת חמאס ברצועה.

כמו כן, נטען כי ישראל מכוונת את התעמולה שלה גם לתושבי עזה, באמצעות שיח חוזר על הגליה וחיסול תשתית הטרור.

הלוחמה הפסיכולוגית, לפי חמאס, מתבטאת במהלכים פוליטיים, בתקשורת הישראלית ובפעילות הצבא, במטרה לפגוע במורל התושבים.

עוד נטען כי מטרת ישראל היא לשבור את כוח הרצון והלחימה של העם הפלסטיני, באמצעות הענשת המערך החברתי התומך ב"התנגדות" ויצירת פילוג בין החברה ל"התנגדות".