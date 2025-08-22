תיעוד מפעילות כוחות יחידת דובדבן ביהודה ושומרון דובר צה"ל

במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות צה"ל ושב"כ ברחבי יהודה ושומרון כחלק מהמאמץ לסיכול הטרור. במסגרת הפעילות נעצרו 90 מבוקשים, במקביל להמשך המצוד אחר המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין.

בפעילות מסוערבת של לוחמי יחידת דובדבן ובהכוונת שב"כ נעצר בעומק ג'נין מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף. בנוסף, בפעילויות בחטיבת עציון עצרו הכוחות שמונה מבוקשים נוספים החשודים במעורבות בטרור.

במהלך המבצעים נתפסו שני אקדחים, נשק מסוג "נגב", נשק מסוג "M16", נשק ציידים ומספר מטענים מאולתרים. בחטיבת אפרים נעצרו שני פעילי חמאס ואותרו עשרות אלפי שקלים שיועדו לפעילות טרור. במבצע נוסף בשכם נעצרו שמונה מבוקשים ותוחקרו עשרות חשודים.

כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול בידי שב"כ ומשטרת מחוז ש"י. בצה"ל מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הטרור והגנה על ביטחון תושבי האזור.