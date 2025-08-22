הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שישי) סיור שטח והערכת מצב בטול-כרם שבגזרת אוגדת יהודה ושומרון.

אל הסיור הצטרפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד האוגדה, תת-אלוף יקי דולף, ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור שוחח הרמטכ"ל עם לוחמי ומפקדי חטיבת הצנחנים, הביע את הערכתו לפועלם, והדגיש כי "תרומתם חיונית לשמירה על ביטחון התושבים". בנוסף, ציין את תרומתו של מפקד האוגדה אשר עתיד לסיים את תפקידו, וציין כי "תקופתו בתפקיד השפיעה בצורה יוצאת דופן על תמונת המצב המבצעית".

הרמטכ"ל אמר, "אנחנו פועלים בכלל הגזרות באחריות ובדריכות מתמדת - אין לנו את הזכות להרפות. אין גזרה שלא פעלתם בה בשנתיים האחרונות. המשימה ביהודה ושומרון ברורה - לסכל טרור ולהגן על ההתיישבות. כמו בכל הגזרות, אנחנו לא מחכים, אנחנו מסכלים איום לפני שהוא גדל".

עוד הוסיף, "הטרור מכה דווקא במקום בו אינך מוכן, ולכן אנחנו מתאימים לכל גזרה את המענה המבצעי המדויק לה. המערכה מתמשכת, אנחנו מרחיבים את הפעילות בעזה. אנחנו מחויבים לפעול באחריות - דרוכים, ערוכים וחדים בקצה המבצעי".

לדבריו, "הפעילות במחנות הפליטים היא יסודית ומשמעותית - אתם עוקרים את שורשי הטרור ומבטיחים שלא יוכלו לצמוח מחדש. אין היום מקום ביהודה ושומרון שאי אפשר להגיע אליו; להיות בכל מקום, בזמן הנכון כדי למנוע פיגועים ולהמשיך לאפשר חופש פעולה מבצעי".

הרמטכ"ל התייחס גם לפיגוע בגזרת בנימין שאירע אתמול ואמר, "אנחנו מתמקדים באיתור המחבלים בגזרת בנימין. נמשיך לפעול במרחב במטרה לסכל טרור בכל צורה, ולהפעיל את כלל האמצעים המבצעיים והמודיעיניים עד ללכידת המחבלים".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל