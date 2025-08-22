דברי חבר הכנסת צבי סוכות דוברות

יו"ר ועדת חוץ וביטחון לענייני יו"ש ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) הגיע הבוקר (שישי) לזירת הפיגוע בה הותקפו אמש שני רועים מחוות גל יוסף על ידי מחבל שהיה חמוש באקדח.

ח"כ סוכות חיזק את החוואים ואת רועי הצאן במקום, והביע הערכה לתושבים הממשיכים לעמוד איתן מול האיומים הביטחוניים. במקביל, ראשי היישובים פנו במכתב חיזוק לבכירי הפיקוד.

במהלך ביקורו שיבח ח"כ סוכות את התגובה הנחושה של כוחות צה"ל בזירה. "סוף סוף צה"ל פועל כמו שצריך", אמר, תוך שהוא מתייחס למאמץ הצבאי המרוכז בכפר אל מועייר שממנו יצא המחבל והאמירה חסרת הפשרות של מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט שקיים תחקיר ראשוני במקום והודיע נחרצות כי כל כפר וכל אויב צריכים לקחת בחשבון כי אם יבצעו פיגוע כנגד התושבים הם ישלמו מחיר כבד. "הם יחוו עוצר, הם יחוו כתר והם יחוו פעולות עיצוביות" ציין בלוט.

לדברי ח"כ סוכות המסר שניתן למבקשי רעתינו מתחיל להיות חד וברור וכך צריך לפעול כדי למגר טרור. "כל כפר שממנו יצא מחבל שהעז לפגוע בתושבים שלנו צריך לדעת שישלם מחיר כבד".

ח"כ סוכות ציין כי בכוונתו לקיים דיון נוסף בוועדה שבראשותו בכנסת, ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יו"ש לאחר שכבר עסק בעבר בנושא ביטחונם של רועי הצאן. "שמירה על הרועים ועל החקלאים היא חלק בלתי נפרד מהמאבק על ההתיישבות והאחיזה שלנו בארץ. אסור לאפשר לאויב להרים ראש. החוואים ובני ההתיישבות צריכים לדעת שמדינת ישראל עומדת מאחוריהם ומגנה עליהם".

"החרמת כמות הרכבים בכפר, הפעילות המאומצת של צה"ל מאז ניסיון הפיגוע וחשיפת צידי הכביש מעבירים מסר ברור למי שיחשוב בפעם הבאה לבצע פיגוע, אני מברך את שר הביטחון ישראל כץ ואלוף הפיקוד אבי בלוט על הפעילות הנחושה מול הטרור", סיכם סוכות.

במקביל, ראשי תשעת היישובים מגוש שילה וכוכב השחר הצטרפו למכתב החיזוק של יישוב מלאכי השלום לבכירי הפיקוד, וחיזקו את צה"ל על הפעילות לביטחון האיזור. היישובים החתומים הם קידה, שילה, שבות רחל, עמיחי, כוכב השחר, אחיה, עדי עד, יישוב הדעת, ואש קודש.

במכתב ששלחו היום לאלוף הפיקוד אבי בלוט, למפקד אוגדת איו"ש יקי דולף, ולמח"ט בנימין ענאן פארס, כתבו ראשי תשעת היישובים: "אנו מבקשים לברך ולחזק את ידיכם בשעה זו. לפני יממה אירע הפיגוע, וכבר באותו יום ניכרת תגובה מהירה, נחושה ומרשימה ביותר - שלא נראתה כאן זה שנים".

ראשי היישובים שיבחו את צה"ל על "מהירות הפעולה, רוח הלחימה והנחישות", ומסרו כי הן "נותנות ביטוי לעוצמת צה"ל ולשליחותם הגדולה". "אנו ניצבים מאחוריכם בכל הכוח, במילים, במעשים, ובחיבוק חם של הערכה ותמיכה".

לסיום ביקשו החותמים: "להמשיך בעוז ובענווה, לא לעצור ולא להסס. ידעו כל אויבינו כי חיילי צה"ל, מפקדים ותושביו, עומדים יחד כגוש אחד - נחושים, מאוחדים, ובעלי גב איתן".