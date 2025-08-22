הוריו של תושב בנימין, שעצור בשב"כ ללא מפגש עם עו"ד מיום שלישי, פנו לרב השב"כ, בבקשה כי יפעל לשמור על חייו, על גופו ועל כבודו של בנם וכן לוודא ולעמוד על כך שבנם לא ייחקר במהלך השבת.

ההורים פתחו את מכתבם בדאגה לבנם "אנו, תושבי בית אל, הוריו של ***, אשר עצור מאז יום שלישי האחרון במרתפי השב"כ. בצו חריג נמנעה ממנו פגישה עם עורך דין, ואנו חוששים מאוד למצבו, לבריאותו ולשמירה על זכויותיו הבסיסיות.

אנו פונים אליך כרב השב"כ. יש לרב יכולת והשפעה על המתרחש במרתפי החקירות. אנו מצפים כי הרב יפעל לשמור על חייו, על גופו ועל כבודו של בננו".

עוד כתבו ההורים כי "בננו, יחד עם עצור נוסף, חשודים כי במהלך מחאה של מתיישבים לפני כחודשיים מול מתקן של השב"כ - הציתו צמיגים והשליכו צבע לעבר המתקן. מעשים שכמותם נראים חדשות לבקרים במחאות ברחבי המדינה. לצערנו, נדמה כי במדינת ישראל זכות המחאה שמורה רק למפגינים מן "הצד הנכון", בעוד שכאשר מדובר במתיישבים, ובפרט במחאה מול השב"כ - הדבר הופך לעבירה חמורה שאין לה תקדים", נכתב.

לסיום ביקשו מהרב כי יוודא שבנם לא ייחקר בשבת, "שעות ספורות נותרו עד כניסת השבת. לכל הפחות, אנו מבקשים מהרב - כרב השב"כ - לוודא ולעמוד על כך שבננו לא ייחקר במהלך השבת. מדינה יהודית מחויבת לכך שעצור יהודי, גם אם חטא והפגין מול השב"כ, יוכל לשבות בשבת קודש ולכבד את קדושתה. נסיים בתפילה לשלום חיילינו הגיבורים הנלחמים בחזית, להחזרת אחינו החטופים במהרה לביתם, ולגאולה קרובה ולתשובה שלמה של מערכות אכיפת החוק בישראל", סיימו את מכתב.

נזכיר כי המתיישבים, אחד מהם נשוי ואב לילדים, עצורים כבר 3 ימים בשב"כ, ומצבם אינו ידוע. ע"פ הודעת השב"כ והמשטרה עם מעצרם - בחקירה מופעלים "אמצעים רבים ומגוונים", דבר שמעלה חשש כבד להפעלת אמצעים חריגים כנגד העצורים בשב"כ. עוד פרטו בשב"כ והמשטרה בהודעה כי המתיישבים חשודים בהצתת צמיגים והשלכת בקבוקי צבע לעבר מתקן ביטחוני. האירוע התרחש במהלך מחאה של מתיישבים מול מתקן של השב"כ.

את התיק מטעם המשטרה מנהלים חוקרים מימ"ר ירושלים, בעבר תיקים דומים אשר עסקו בעצורים מההתיישבות התנהלו בידי חוקרים מימ"ר ש"י. ככל הנראה השינוי מגיע בשל ההקלטות אשר נחשפו בהם נשמע ראש המחלקה היהודית בשב"כ תוקף את המתיישבים וההתיישבות בשיחה עם מפקד ימ"ר ש"י.

בתוך כך, מנכ"ל ארגון חוננו, שמואל (זנגי) מידד פנה לראש הממשלה נתניהו בעקבות המעצר והחקירה החריגה. במכתב דורש מנכ"ל חוננו, מראש הממשלה, כממונה על השב"כ להוציא את החקירה מידי הארגון זאת בשל ניגוד עניינים וחשד כבד כי שירות הביטחון הכללי מנצל את סמכויותיו בניגוד לחוק "בשים לב לניגוד עניינים החריג בו השב"כ נמצא, וכן לאמצעים החריגים המופעלים כנגד המוחים נגד השב"כ, אבקשך כממונה על השב"כ להתערב באופן מידי ולהוציא את החקירה מידי השב"כ".