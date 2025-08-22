הרמטכ״ל בסיור בגזרת יהודה ושומרון דובר צה"ל

כוחות הביטחון עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לאל מועייר שבחטיבת בנימין, בו נפצע אזרח ישראלי באורח קל.

החשוד, פלסטיני בשנות ה-30 לחייו מהכפר מע'ייר, נעצר במהלך מצוד משותף של צה"ל, שב"כ וימ"ר מחוז ש"י.

המצוד אחר המחבל נמשך כיממה וכלל סריקות בשטח, תחקורים כלליים ומעצרים על פי מידע מודיעיני. העצור נתפס אתמול שעות בודדות לאחר הפיגוע והיום כוחות הביטחון הצליחו לקשר אותו לפיגוע במהלך חקירתו.

הכוחות שלקחו חלק במעצר המחבל היו יחידת התגובה המהירה באיו"ש, גדוד המילואים 1810 של חטיבת בנימין, כוחות תגבור מחטיבת כפיר ובהל"צ (בית הספר להנדסה צבאית).

כוחות הביטחון הדגישו כי ימשיכו לפעול לסיכול טרור ביהודה ושומרון ולמצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון.