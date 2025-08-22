ארגון ה-IPC, הפועל מטעם האו"ם ומשתמש במדד הבינלאומי לקביעת מצב הביטחון התזונתי במדינות ואזורים גאוגרפיים, הכריז היום (שישי) לראשונה על "מגפת רעב" בעיר עזה שבצפון הרצועה.

משרד ראש הממשלה דחה את ממצאי דו"ח ה-IPC, והגדיר אותו "שקר מוחלט".

בהודעה נמסר כי לישראל אין מדיניות של רעב, אלא מדיניות של מניעת רעב, וכי מאז תחילת המלחמה הועברו לעזה 2 מיליון טון סיוע - מעל טון לנפש.

עוד נמסר כי המחירים בעזה צנחו בעקבות "הזינוק של ישראל במתן סיוע הומניטרי", וכי חמאס גונב באופן שיטתי את הסיוע כדי לממן את פעילותו הצבאית.

בהודעה צוין כי מעל 101 אלף משאיות נכנסו לרצועה מאז ה-7 באוקטובר, הוקמו יותר מ-86 מטבחים קהילתיים המפיקים כ-400 אלף מנות חמות ביום, והקרן ההומניטרית לעזה סיפקה כ-132 מיליון ארוחות.

המשרד הדגיש כי אף מדינה אחרת במצב מלחמה לא נקטה בצעדים דומים כדי להבטיח סיוע הומניטרי לאוכלוסייה בשטח אויב. לדבריו, "היחידים שמורעבים במכוון בעזה הם בני הערובה הישראלים", וכי "קמפיין הרעב" של חמאס לא ירתיע את ישראל ממימוש יעדיה - חיסול חמאס ושחרור החטופים.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, פרסם דו"ח נגד חריף בתגובה לדו"ח של ה-IPC, בו הוא מצביע על "פערים עובדתיים ומתודולוגיים חמורים, שימוש במקורות מידע מוטים ובעלי אינטרס שמקורם בחמאס, היעדר דיוקים מהותיים ושינוי קריטריונים הפוגעים באמינות הדו"ח".

במתפ"ש דוחים בתוקף את הקביעה כי קיים רעב ברצועת עזה ובעיר עזה בפרט: "דו"חות והערכות קודמים של ה-IPC הוכחו שוב ושוב כבלתי מדויקים והם אינם משקפים את המציאות בשטח. הדו”ח מתעלם במכוון מהנתונים שהועברו לכותביו בפגישה שהתקיימה טרם פרסום הדו"ח, תוך התעלמות מוחלטת מהמאמצים שקודמו בשבועות האחרונים לייצוב המצב ההומניטרי ברצועת עזה".

עוד נכתב בדו"ח המתפ"ש: "כמו דו"חות והערכות קודמים של ה-IPC ביחס למצב ההומניטרי בעזה, הדו"ח מתעלם מנתוני הכנסת הסיוע שמפורסמים על ידי מתפ"ש ומהניצול המכוון והציני של הסיוע על ידי חמאס. סיווג הגדרת הרעב נשען על סקרים טלפונים שאינם פורסמו, הערכות מפוקפקות של אונר"א שחלק מעובדיה פעילי טרור של חמאס ועל ארגונים לא ממשלתיים מקומיים. כל זאת, תוך יצירת ספקולציות פרועות ועיוות עובדות שלא רק פוגעות באמינות ה-IPC אלא אף משקפות את אותה תבנית שראינו מאז ה-7 באוקטובר, כאשר מוסדות וכלי תקשורת מכובדים מיהרו להדהד שקרים ונרטיביים כוזבים נגד ישראל".