אשתו של העצור באדיבות המצלם

זמן קצר לפני כניסת השבת, השב"כ האריך את הצו החריג המונע מפגש עם עו"ד לשני החשודים העצורים בשב"כ ב-48 שעות נוספות עד ליום ראשון בשעה 18:00.

העצורים, אחד מהם נשוי ואב לילדים, מרגע מעצרם ביום שלישי לא פגשו בעו"ד ומצבם אינו ידוע. עורכי הדין אסף גונן ודניאל שימשילשווילי מארגון חוננו יגישו כבר הערב ערר כנגד הארכת צו מניעת המפגש עם עו"ד לבימ"ש המחוזי מרכז.

אשתו של העצור, פירסמה סרטון בו אמרה כי היא דואגת לבעלה וכי כל חטאו שהוא השתתף בהפגנה כנגד השב"כ "בעלי עצור כבר כמה ימים בשב"כ, בלי לראות עורך דין. אני ממש דואגת, אני לא יודעת מה לחשוב, מה עובר עליו, מה עושים לו שם.

אני חושבת שזה מצב פשוט הזוי. השב"כ עצרו אותו, ומתייחסים אליו כאילו הוא מחבל וכל חטאו זה שהוא היה באיזו הפגנה שהייתה מול השב"כ בעצם על הכבוד שלהם, לא היה להם נעים שהפגינו מולם אז הם עכשיו באים, ומצאו מישהו להתעלל בו. אני חושבת שהמצב הזה הזוי ולא יכול להמשיך."

בנוסף, לפני השבת, פנו הוריו של העצור השני, תושבי היישוב בית אל לרב השב"כ בבקשה כי יפעל לשמור על חייו, על גופו ועל כבודו של בנם וכן לוודא ולעמוד על כך שבנם לא יחקר במהלך השבת "אנו, תושבי בית אל, הוריו של ***, אשר עצור מאז יום שלישי האחרון במרתפי השב"כ. בצו חריג נמנעה ממנו פגישה עם עורך דין, ואנו חוששים מאוד למצבו, לבריאותו ולשמירה על זכויותיו הבסיסיות. אנו פונים אליך כרב השב"כ. יש לרב יכולת והשפעה על המתרחש במרתפי החקירות. אנו מצפים כי הרב יפעל לשמור על חייו, על גופו ועל כבודו של בננו".

עוד כתבו ההורים כי "בננו, יחד עם עצור נוסף, חשודים כי במהלך מחאה של מתיישבים לפני כחודשיים מול מתקן של השב"כ - הציתו צמיגים והשליכו צבע לעבר המתקן. מעשים שכמותם נראים חדשות לבקרים במחאות ברחבי המדינה. לצערנו, נדמה כי במדינת ישראל זכות המחאה שמורה רק למפגינים מן "הצד הנכון", בעוד שכאשר מדובר במתיישבים, ובפרט במחאה מול השב"כ - הדבר הופך לעבירה חמורה שאין לה תקדים", נכתב.

בתוך כך, מנכ"ל ארגון חוננו, שמואל (זנגי) מידד פנה לראש הממשלה נתניהו בעקבות המעצר והחקירה החריגה. במכתב דורש מנכ"ל חוננו, מראש הממשלה, כממונה על השב"כ להוציא את החקירה מידי הארגון זאת בשל ניגוד עניינים וחשד כבד כי שירות הביטחון הכללי מנצל את סמכויותיו בניגוד לחוק "בשים לב לניגוד נעניינים החריג בו השב"כ נמצא, וכן לאמצעים החריגים המופעלים כנגד המוחים נגד השב"כ, אבקשך כממונה על השב"כ להתערב באופן מידי ולהוציא את החקירה מידי השב"כ".