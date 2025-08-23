צה"ל החל בצעדי הכנה לקראת כיבוש העיר עזה וארבע חטיבות כבר מתמרנות בפאתי העיר המרכזית ברצועה ובשכונות הסובבות אותה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר ביום חמישי את התוכניות לחידוש התמרון הקרקעי ברצועה וכיבוש העיר עזה, בצבא נערכים להוצאת האוכלוסייה הפלסטינית מהעיר ופינויה דרומה.

חיילי המילואים שזומנו בצווי 8 צפויים להתייצב בתחילת ספטמבר. ההערכה היא שבאמצע ספטמבר יוכל צה"ל לצאת למבצע מלא. עם זאת, מדגישים את הצורך באחריות ובשיקול דעת.

צה"ל נערך להרחבת הפעולה גם במישור ההומניטרי. בישראל בוחנים אפשרות להקים ציר גישה ישיר מאזור אל-מוואסי לבית חולים שדה ברפיח, שהוקם בידי איחוד האמירויות.

גורם מדיני אמר ביום חמישי כי "עם קביעת מיקום ניהול שיחות מו"מ, ראש הממשלה יורה על הוצאת משלחת ישראלית לניהול מו"מ על כל החטופים - החיים והחללים כאחד, ועל סיום המלחמה בתנאים של ישראל".

העסקה החלקית נשענת על הצעה של מצרים וקטאר, הכוללת הפסקת אש זמנית של כ-60 יום. במהלכה ישוחררו 10 חטופים חיים ו-18 חטופים חללים - בתמורה לשחרור מחבלים, בהם כאלה עם מאסרי עולם.

במקביל יוגדל היקף הסיוע ההומניטרי בפיקוח האו"ם והצלב האדום. במסגרת העסקה החלקית אמורה ארה"ב להעניק ערבויות לכך שישראל לא תשוב להילחם.