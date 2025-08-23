סגן אורי גרליץ (20) ממיתר, מפקד מחלקה בגדוד שמשון של חטיבת כפיר, נהרג בצהריים (יום שבת) באזור חאן יונס כתוצאה מאמל"ח צה"לי שהתפוצץ בסמוך אליו בזמן התקפה על יעד חמאס.

אורי הותיר הורים ושני אחים, אחיו הגדול הוא בן 23, ואחותו הצעירה עולה לכיתה י"ב.

"מיתר כולה מרכינה ראש וכואבת יחד עם משפחת גרליץ את האובדן הבלתי נתפס", אמר ראש מועצת מיתר שמעון פרץ. "נמשיך לעמוד לצד המשפחה, לחבק ולתמוך ככל שנדרש, וננצור בליבנו את זכרו של אורי - קצין צעיר, אמיץ ומסור, שחלם, האמין והקריב את חייו למען המדינה. כולנו תפילה ותקווה כי יהיה זה החלל האחרון במלחמה הנוראה הזו. יהי זכרו ברוך וחקוק בליבנו לעד''.

התקרית התרחשה לקראת השעה 13:00 בצהריים. לוחמי גדוד שמשון יצאו לפעילות מבצעית בח'אן יונס, מהמגנן שממנו הם פועלים בשבועות האחרונים בדרום הרצועה.

מסיבה שעדיין נבדקת, מטען צה"לי שהיה עם הכוח התפוצץ, וגרם לפציעתו באורח קשה מאוד של סגן גרליץ. למרות ניסיונות להציל את חייו, בשטח ובהמשך בבית החולים סרוקה, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

לפני כחודש נפלו ברצועת עזה שני חיילי צה"ל מסיירת גולני, סרן אמיר סעד - בן 22 מיאנוח-ג'ת, קצין טכנולוגיה ואחזקה; וסמל ינון נוריאל ואנה, בן 20 מקרית טבעון, לוחם טכנולוגיה ואחזקה. הם נהרגו בתקרית שבה נגמ"ש נמ"ר עלה באש, לאחר שהוצמד לו מטען בחאן יונס.

בנוסף, נודע כי רס"ם (מיל') בצלאל יהושוע מסבכר מת מפצעיו לאחר שנפצע בדרום הרצועה בשבוע שלפני. רס"ם מסבכר נפצע באירוע יחד עם קצין הנדסה קרבית במילואים כתוצאה מעליית האמר בו נסע על מטען.

מתחילת המלחמה נפלו 899 חיילים, בהם 454 בתמרון ברצועת עזה. בבתי החולים בישראל מאושפזים 13 חיילים במצב קשה מהלחימה, 150 במצב בינוני ו-3 במצב קל.

מתחילת המלחמה נפצעו 6,204 חיילים - בהם 2,876 מתחילת התמרון בעזה. לפי נתוני צה"ל, בתאונות מבצעיות ברצועה נהרגו מתחילת המלחמה 74 חיילים.