תנועת נחלה ממשיכה בפעילות בשטח לקראת חידוש ההתיישבות בחבל עזה. בשבת האחרונה התקיימה שבת שטח מספר 14 של התנועה, ביער שמחוני - כ־2 קילומטרים בלבד מגדר הרצועה - ובתיאום עם כוחות הביטחון.

במהלך השבת נערך סיור מיוחד לעבר התוחמת הצפונית, שהמחיש למשתתפים את קרבת החזרה להתיישבות. במקום נכחו כ־200 פעילים, בהם משפחות רבות לצד בני נוער.

בולטת במיוחד הייתה השתתפותן של עשרות בנות שסיימו את מחנה "התעוררי" של נחלה, אשר כולו התקיים בשטח. הן הצהירו יחד באמירה ברורה: "חוזרים לחבל עזה".

תחיה חיים, רכזת גרעיני ההתיישבות, הדגישה: "עוד ועוד משפחות מצטרפות בכל שבת שאנחנו מקיימים בשטח. זה צעד נוסף בדרך להתיישבות בחבל עזה. כבר אלף משפחות חתמו והן קוראות לממשלה להתיישב מיידית בתוחמת הצפונית. זה אפשרי."

שבת זו מצטרפת לרצף שבתות שטח שקיימה תנועת נחלה בחודשים האחרונים, ובנוסף לחגים מרכזיים - סוכות, פסח, יום העצמאות ושבועות - שנחגגו כולם בשטח. כל האירועים מהווים לדבריהם אמירה ציבורית ומעשית: החזרה להתיישבות בעזה קרובה מתמיד.