מכבי חיפה לא הפסידה לבני ריינה בעונה שעברה, ובשלושת מפגשי הליגה האחרונים רשמה מולה שני ניצחונות ותיקו, אבל ההפסד בגביע הטוטו בשבוע שעבר החזיר אותה למאזן שלילי בסך הכולל.

הערב (מוצאי שבת), במחזור הראשון של עונת 2025/26 שנפתחה לה, נקמה חיפה בכבשה השחורה מריינה כשהתפוצצה עליה עם תצוגת תכלית שכללה ארבעה שערים.

חיפה שהפסידה בתוצאה 2:0 בשלושה מארבעת משחקי הבית שלה העונה, לבית"ר, לרקאוב ולריינה, הפסדים שהצטרפו לשני הפסדי הבית הרצופים שלה בעונה שעברה, פתחה את המשחק היטב ובדקה ה-28 באה אל שכרה עם שערו הראשון של יובאנוביץ' במדי חיפה אותו בישל איתן אזולאי.

בפתיחת המחצית השניה נעזרה חיפה בשופט המסך ניב שטייף שתיקן את החלטת השופט לייבוביץ' ובעיטת פנדל לזכותה הכפילה את התוצאה לאחר עבירה על אזולאי.

חיפה לא עצרה ובדקה ה-69 החלוץ המחליף סטיוארט כבש לאחר בישול נוסף של איתן אזולאי ובדקה ה-77 הגנה של ריינה קרסה לגמרי עם השער הרביעי במשחק.

זה נגמר עם תבוסה מהדהדת של חיפה שפותחת את העונה בניצחון ומגישה נקמה קרה לריינה. פתאום מחאת האוהדים שלה שיצאו מתחומי המגרש בחמש הדקות הראשונות כמחאה נגד הבעלים יענקל'ה שחר נמוגה כלא הייתה כמעט כמו התוצאות הרעות של פתיחת העונה. חיפה יוצאת לדרך חדשה?

גם העולה החדשה הפועל ת"א פתחה את העונה ברגל ימין ועם ניצחון, כשהפכה פיגור מול קריית שמונה לניצחון בתוצאה 1:2 באצטדיון בלומפילד המלא באוהדיה, ואשדוד הפכה גם כן פיגור לניצחון באותה התוצאה מול הפועל ירושלים בחוץ.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור הראשון של העונה בליגת העל בכדורגל, ניצחה עירוני טבריה את הפועל חיפה בתוצאה 0:1.