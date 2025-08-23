בכיכר החטופים בתל אביב נערכה הערב (מוצאי שבת) הפגנה למען השבתם תוך קריאה להצטרפות ל"יום המאבק הארצי" ביום שלישי.

במהלך העצרת בני המשפחות הדליקו מדורה בדרך בגין בתל אביב בדרישה לממש את העסקה אליה הסכים חמאס.

בעצרת נעצר גבר בן 67, תושב רמת גן, בחשד שתקף אישה שהשתתפה בהפגנה. לדבריה היא הותקפה על ידי שני גברים לאחר שביקשה מהם להוריד שלט שאחזו בו.

מטה המשפחות להחזרת החטופים הודיע כי מחר יתקיימו הפגנות בצמתים וכיכרות באזורים שונים בארץ, מהצפון עד הדרום. ביום שלישי הקרוב הכריז המטה, כחלק מהחרפת המאבק, על "יום מאבק אזרחי". במסגרת יום המאבק יתקיימו פעולות מאבק והזדהות בכל רחבי הארץ שיגיעו לשיאם בצעדה ועצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב.

ענת אנגרסט, אימו של מתן אנגרסט, אמרה בעצרת: "יש מי שמנסה להתיש אותנו, המשפחות והנושאים בעול המלחמה. זה לא יקרה, סיימנו לשתוק, לא תהיה מלחמת התשה נגד עם ישראל. אנגרסט סיכמה: "זה הזמן להחריף - ראשון היה התחלה. בשלישי ישראל מתייצבת ליום שיא, שהוא רמז לבאות. האם אתם איתנו?".

רוני אדר, אחותו של החטוף החלל תמיר אדר, נשאה דברים: "מתי נפסיק לספור ימים, חטופים, אכזבות. באיזה עולם אחות קטנה צריכה להתחנן לעמוד מעל הקבר של אחיה הבכור. הוא לימד אותי לנשום לפני שעונה, כשקיללו אותי כשהייתי עם חולצה שלו השתמשתי בזה".

בכיכר הבימה בתל אביב התקיימה הפגנה שקראה לסיום המלחמה ברצועת עזה, ובמהלכה אישה בת 61 מכפר בענה שבצפון נעצרה בחשד להסתה - מכיוון שצעקה "ברוח ודם נפדה את עזה", לטענת המשטרה במהלך נאום שנשאה.

המשתתפים בהפגנה קראו קריאות ונשאו שלטים ובהם "מסרבים לכיבוש", "זה רצח עם", "ממשלת רוצחים", "הפסיקו את המלחמה" ו"סרבו לפשעים נגד האנושות".