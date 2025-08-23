הארון נאסר א-דין, האחראי על נושא ירושלים בארגון הטרור חמאס, הזהיר מפני "הסתה של המתנחלים להגביר פעולות התפרצות למסגד אל-אקצא" במהלך ראש השנה.

בהודעה שפרסם ציין נאסר א-דין כי ביקורי יהודים בהר הבית בחגי תשרי מהווים "הסלמה מסוכנת שמטרתה לפגוע בסטטוס קוו של מסגד אל-אקצא" במסגרת "מלחמת דת" נגד המקומות הקדושים.

הבכיר בחמאס קרא לציבור הפלסטיני בירושלים, בישראל ובגדה המערבית לבקר במסגד אל-אקצא, לקיים בו תפילות ולשהות במקום, כדי "לא להפקיר אותו למתנחלים".

המלחמה ברצועת עזה פגעה ביכולתו של חמאס להשתמש בשיגור רקטות כאמצעי להפעלת לחץ על ישראל במהלך חגי ישראל בנושא ביקורי יהודים בהר הבית.

לפיכך, הנהגת חמאס מנסה לעודד את ההמון הפלסטיני לבצע פעולות מחאה אלימות נגד ישראל, אך עד כה הצליחה בכך באופן מוגבל בלבד.