העיתונאי עמית סגל אירח בתכניתו החדשה "מצב האזנה" את העיתונאי הוותיק דן מרגלית, בן 87, שחשף כי הוא מתמודד עם מחלת סרטן קשה.

מרגלית סיפר כי רעייתו דנה, פרופסור לפסיכולוגיה, הייתה זו שבישרה לו על מצבו הרפואי, "ברגע מסוים בשיבא רעייתי דנה, שהיא פרופ' לפסיכולוגיה, ניגשה אליי ולחשה לי 'דני, אתה חולה מאוד'".

בהמשך שיתף ברגעים מרגשים שחווה עם משפחתו, "רוב בני משפחתי שנכחו במקום פרצו בשיר, ההמנון הירושלמי שלי, 'ירושלים של זהב'. אולי אני הולך למות, אז זה השיר האחרון שאני רוצה לשמוע", הצהיר מרגלית.

דן מרגלית נחשב לאחד מעיתונאי הדור הבכיר בישראל. הוא נמנה עם המנחים הקבועים של התוכנית "ערב חדש", כיהן כעורך הראשי של עיתון "מעריב", והנחה את התוכנית "פופוליטיקה" בערוץ הראשון.

במהלך השיחה התייחס מרגלית גם לתכנית ההתנתקות של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, "נסעתי בלי סוף לגוש קטיף, אמרתי להם שדעתי לא כדעתם, ישבתי בבית על הספה וראיתי את השידור מגוש קטיף, העיניים שלי זולגות, גם עכשיו. הם אחים, הם אחים", אמר מרגלית ודמע בשידור, "אני תמכתי בהתנתקות אני מודה".

את חברו לשעבר אהוד אולמרט הוא כינה "פושע", ואמר כי יסרב להשלים איתו ואף ללחוץ את ידו. הוא נשאל על הכישלון הגדול של חתנו לשעבר האלוף אהרון חליוה אמר מרגלית, "הוא איש חכם מאוד והוא כמו כל צה"ל שאיבד משהו מהערנות שלו. אמירות כמו 'מי הם שיגידו שלנו? אנחנו נראה להם מהאוויר הים והיבשה', הייתה יהירות", אמר מרגלית ואף ציין כי ראה את התוכנה הזו אצל חתנו לשעבר שהיה נשוי לבתו שירה. "הוא עשה למען עם ישראל אני מקווה שאיכשהו זה יזכר לו וכולנו הולכים עם הכישלון".