מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה פרסם בסוף השבוע "אזהרה חמורה" לתושבים, ובה דרש להימנע מחשיפת פרטים ברשתות החברתיות על לוחמים שנהרגו.

בהודעה שפורסמה בשבת צוין כי לאחרונה נמצאו מקרים שבהם תושבים הפיצו תמונות של לוחמים שהשתייכו לחמאס, לצד מידע על פעילות צבאית שבה לקחו חלק לפני מותם.

בארגון הזהירו כי הפצת מידע מסוג זה עלולה לסכן את חייהם של בני משפחות ההרוגים ולוחמים נוספים. תושבי הרצועה נקראו להסתמך אך ורק על הודעות רשמיות של חמאס בנושא.

עוד נמסר מהארגון כי מדינת ישראל עושה שימוש בתמונות שפורסמו כדי לשפר מערכות בינה מלאכותית, מה שעלול לחשוף לוחמים נוספים ולהעמידם בסכנה.

בהקשר רחב יותר של מלחמת המידע, טוען חמאס כי ישראל פוגעת באזרחים שאינם מעורבים בלחימה, לטענתו במטרה להעלות את מספר ההרוגים האזרחים. ההנחיות שפורסמו משתלבות, ככל הנראה, במהלך תודעתי שנועד להשפיע על דעת הקהל הבינלאומית.