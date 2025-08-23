חיים טרייטל מגיב לבנימין ללא קרדיט

החייל החרדי חיים טרייטל, שנפצע לפני כעשרה חודשים בלחימה בעזה ושב לשירות פעיל, פרסם הערב (מוצאי שבת) סרטון תגובה לדברים שנאמרו בראיון ששודר בחדשות 12.

במרכז הראיון עמד איתמר, אותו צעיר חרדי שבחר שלא להתגייס בטענה כי הצבא אינו מאפשר ללמוד תורה, ומרבה בימים האחרונים להופיע בתקשורת להפיץ את משנתו.

טרייטל השיב לטענה ואמר כי המציאות שונה, "הצבא מאפשר. יש המון סיבות להגיד למה אי אפשר להתגייס, אבל מספיקה סיבה אחת למה כן - כי מילואימניקים עושים מאות ימי מילואים, כי אלפי חיילים יצאו מכשירות, כי צריך להגן על המשפחה, על המדינה ועל העם שלנו".

טרייטל הוסיף כי הצבא מעניק פתרונות מותאמים לחיילים חרדים, "הצבא מאפשר ונותן הכל לחייל החרדי. התירוצים של פעם לא רלוונטיים, בטח למישהו שמסתובב ברשתות החברתיות. הרב שהתיר את זה, גם יתיר להתגייס".

בסיום הסרטון פנה טרייטל ישירות לאיתמר ואמר, "בא וקח חלק בחטיבת החשמונאים או בשאר המסלולים. גיוס קל".