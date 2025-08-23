לישי מירן לביא, אשתו של עמרי מירן החטוף ברצועת עזה, כתבה הערב (מוצאי שבת) דברי הספד אישיים בעקבות נפילתו של סגן אורי גרליץ ז"ל, קצין בגדוד שמשון של חטיבת כפיר.

"לפעמים המילים והאוויר נגמרים. כזה הוא גם הערב", כתבה, "סגן אורי גרליץ הוא בנו של מוטי גרליץ, שהתייצב ב-8 באוקטובר בקיבוץ נחל עוז ומאז מלווה את הקיבוץ, וגם אותי באופן אישי - באכפתיות ובמסירות אין קץ".

היא תיארה את החיבור שנרקם עם האב, "ב-7 בנובמבר 2023 הורשתי להיכנס פעם ראשונה לבית בנחל עוז. מוטי לקח אותי, ליווה אותי, הרים אותי כשנפלתי. מאז נפשותינו התחברו. הוא התייצב לצידנו, וצעק למען החטופים, למען הלוחמים ולמען המדינה. הוא ומשפחתו מייצגים בעיניי מה זה להיות אוהבי הארץ במובן העמוק ביותר".

"22 חודשים מוטי חיבק אותנו", כתבה, "הערב אני מבקשת לחבק אותו ואת משפחתו. סליחה אורי, סליחה שירה, סליחה מוטי 💔".

מנחל עוז נמסר כי "קהילת הקיבוץ מרכינה ראש ומשתתפת בצערה העמוק של משפחת גרליץ וקהילת מיתר, עם היוודע דבר נפילתו של סגן אורי גרליץ ז"ל. סגן אורי גרליץ - נכדם של אליעזר וליאת, חברי הקיבוץ בעבר, ובנם של מוטי גרליץ, שנולד בקיבוץ, ושירה - נפל בקרב. מוטי, בן קבוצת שיבולים, עמד לצד נחל עוז מתחילת המלחמה, ובמיוחד לצד משפחות החטופים. הכאב האישי והקהילתי חודר ללב של כולנו. אנחנו שולחים חיבוק חם ואוהב למשפחה היקרה, שותפים לכאבכם ומתאבלים יחד איתכם. יהי זכרו ברוך".